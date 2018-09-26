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Posted 26 сентября 2018, 08:17

Published 26 сентября 2018, 08:17

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Главы двух белгородских вузов вошли в топ-50 медиаактивных ректоров России

26 сентября 2018, 08:17
Список составлен по итогам IV Всероссийского конкурса «МЕДИАактивность вузов РФ» – 2018.

Конкурс проводился компанией «Аккредитация в образовании» совместно с группой экспертов в области информационной открытости.

Уровень информационной открытости оценивался по двум направлениям: персональная медийная активность ректоров образовательных организаций и корпоративная медийная активность вуза.

В свою очередь персональная медийная активность ректоров рассматривалась на основе наличия эффективно работающей «обратной связи» руководителя с педагогическим и студенческим сообществом своего вуза и уровня медийного присутствия ректора на региональном и федеральном информационном поле.

В результате ректор БГТУ им. В. Г. Шухова профессор Сергей Глаголев и ректор НИУ «БелГУ» профессор Олег Полухин вошли в ТОП-50 медиаактивных глав российских вузов.

Белгородский государственный национальный исследовательский университет и Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова также возглавили список высших учебных заведений-участников «МЕДИАактивность вузов РФ» – 2018 с наиболее высокими «PR-факторами». Этот показатель представляет собой интегральную оценку эффективности информационной политики вуза.

#Новости#Ректор#БГТУ им. Шухова#Сергей глаголев#Наука
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