Главы двух белгородских вузов вошли в топ-50 медиаактивных ректоров России

Posted 26 сентября 2018, 08:17
Published 26 сентября 2018, 08:17
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Конкурс проводился компанией «Аккредитация в образовании» совместно с группой экспертов в области информационной открытости.
Уровень информационной открытости оценивался по двум направлениям: персональная медийная активность ректоров образовательных организаций и корпоративная медийная активность вуза.
В свою очередь персональная медийная активность ректоров рассматривалась на основе наличия эффективно работающей «обратной связи» руководителя с педагогическим и студенческим сообществом своего вуза и уровня медийного присутствия ректора на региональном и федеральном информационном поле.
В результате ректор БГТУ им. В. Г. Шухова профессор Сергей Глаголев и ректор НИУ «БелГУ» профессор Олег Полухин вошли в ТОП-50 медиаактивных глав российских вузов.
Белгородский государственный национальный исследовательский университет и Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова также возглавили список высших учебных заведений-участников «МЕДИАактивность вузов РФ» – 2018 с наиболее высокими «PR-факторами». Этот показатель представляет собой интегральную оценку эффективности информационной политики вуза.