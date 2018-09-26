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Posted 26 сентября 2018,, 09:45

Published 26 сентября 2018,, 09:45

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Администрация Ракитянского района организует банкет за 90 тысяч рублей

26 сентября 2018, 09:45
Мероприятие будет рассчитано на 90 человек.

Администрация Ракитянского района на портале «Госзакупки» разместила лот на организацию питания на мероприятиях, проводимых администрацией муниципалитета. Цена контракта – 90 тысяч рублей. Именно столько готова заплатить местная администрация за организацию питания для 90 человек. Деньги возьмут из бюджета муниципального района «Ракитянский район».

Согласно документам закупки, в меню входят 18 гастрономических названий, в том числе окрошка, филей из свинины, бутерброд с горбушей, бутерброд с лососёвой икрой, салаты «Цезарь» и «Карибский остров», шампиньоны фаршированные, запечённый в сметанном соусе картофель, голубцы, запечённая с овощами рыба, оладьи из кабачков, рулеты из баклажанов, сельдь в маринаде на шпажках, мясная нарезка, овощная нарезка, а также вода минеральная, компот из сухофруктов и хлеб.

Название мероприятия в документах закупки не указано, но примечательно, что сам исполнитель узнает дату проведения банкета за три дня до события. Контракт истекает 25 декабря 2018 года.

Исполнять требования муниципалитета будет Ракитянское районное потребительское общество.

#Новости#Город#Администрация#Ракитянский район#Госзакупки#Администрация района
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