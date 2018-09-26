Администрация Ракитянского района организует банкет за 90 тысяч рублей

Согласно документам закупки, в меню входят 18 гастрономических названий, в том числе окрошка, филей из свинины, бутерброд с горбушей, бутерброд с лососёвой икрой, салаты «Цезарь» и «Карибский остров», шампиньоны фаршированные, запечённый в сметанном соусе картофель, голубцы, запечённая с овощами рыба, оладьи из кабачков, рулеты из баклажанов, сельдь в маринаде на шпажках, мясная нарезка, овощная нарезка, а также вода минеральная, компот из сухофруктов и хлеб.