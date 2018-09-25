В НИУ «БелГУ» открыли лабораторию горно-металлургической системы ГЕОМИКС

Posted 25 сентября 2018, 15:38
Published 25 сентября 2018, 15:38
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Новая именная аудитория института наук о Земле, созданная в сотрудничестве с предприятием-партнёром – ОАО «Виогем», станет учебной лабораторией горно-металлургической системы ГЕОМИКС.
Ректор университета Олег Полухин отметил, что для практико-ориентированного университета очень важен запуск ещё одной аудитории, имеющей практическую направленность.
Мы уже несколько лет развиваем подготовку специалистов горнорудного комплекса. Сегодняшний горный инженер должен обладать комплексными навыками, которые необходимы на предприятиях отрасли. И наша главная задача – это, конечно же, качественная подготовка специалистов, обладающих необходимыми компетенциями, в совершенстве владеющих современными информационными технологиями.Олег Полухин, ректор НИУ «Бел.ГУ»
По словам руководителя вуза, материальная база Института наук о Земле будет продолжать укрепляться. До конца года завершится создание геолого-минералогического музея, первая очередь которого уже открыта. В будущем учебном году появится рабочий макет шахты – это будет учебный класс, где студенты смогут углублять знания горнорудного производства.
Также в институте появятся тренажёры, имитирующие основные процессы горных работ. Всё это необходимо для усиления практико-ориентированной составляющей в подготовке специалистов горного дела, сообщает пресс-служба вуза.
С открытием именной аудитории коллектив Института наук о Земле поздравил генеральный директор ОАО «Виогем» Сергей Серый. Он отметил, что это важный шаг для университета и предприятий горнорудной отрасли региона.
Современное горное производство – автоматизированный процесс, базирующийся на использовании цифровой информации, подготовленной горным инженером. Система ГЕОМИКС, которой оборудована эта аудитория, сегодня используется на ведущих предприятиях страны. Она создана отечественными инженерами в сотрудничестве с учёными. Я поздравляю вас с тем, что вы будете шагать в ногу со временем. Здесь создаётся ядро информационных технологий.Сергей Серый, генеральный директор ОАО «Виогем»
Заведующий лабораторией геоинформационных систем ОАО «Виогем» Андрей Герасимов, принимавший участие в разработке системы «ГЕОМИКС», познакомил студентов с программным обеспечением, функциональными возможностями этой системы, подчеркнув, что она решает задачи горного производства, освобождая время горного инженера для принятия наиболее эффективных решений.
И.о. директора Института наук о Земле Игнат Игнатенко отметил важность события, поблагодарил ректора университета и руководство предприятия-партнёра за такой прекрасный подарок ко Дню университета и пожелал студентам успешного освоения учебной программы с использованием современной цифровой системы.