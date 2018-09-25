В НИУ «БелГУ» открыли лабораторию горно-металлургической системы ГЕОМИКС

Современное горное производство – автоматизированный процесс, базирующийся на использовании цифровой информации, подготовленной горным инженером. Система ГЕОМИКС, которой оборудована эта аудитория, сегодня используется на ведущих предприятиях страны. Она создана отечественными инженерами в сотрудничестве с учёными. Я поздравляю вас с тем, что вы будете шагать в ногу со временем. Здесь создаётся ядро информационных технологий.Сергей Серый, генеральный директор ОАО «Виогем»