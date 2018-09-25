Проблемы адаптации обсуждают академики на Жученковских чтениях в Белгороде

Posted 25 сентября 2018, 13:35
Published 25 сентября 2018, 13:35
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В пленарном заседании участвовали 18 академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук (РАН), губернатор Белгородской области Евгений Савченко, ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин и преподаватели Белгородского госуниверситета.
Название конференции таит в себе социальный заказ. На сегодняшний день население даёт науке заказ: как противостоять тем климатическим катаклизмам, в том числе погодным, что влияет на урожай, как противостоять загрязнению окружающей среды, что влияет на здоровье. Главная задача конференции – найти вызовы времени, ответить, что надо делать в XXI веке, какие ориентиры важные. Здесь нам помогает учение великого нашего академика Александра Александровича Жученко. Он проблемами адаптации занимался подробно, детально, об этом говорят 25 монографий, которые он написал, Институт экологической генетики, который он создал, ботанический сад, он начал делать первые датчики дистанционного мониторинга для посевов, селекций, ботанических садов.Александр Жученко (младший), академик РАН, председатель Фонда имени А. Т. Болотова
Он отметил, что фундаментом IV Жученковских чтений станет анализ работ этого учёного, его отца.
На конференции обсудили проблемы адаптации, то есть привыкание растений к новым условиям, применение микроэлементов в сельском хозяйстве, удобрений. Учёные делились опытом, как ухаживать за растениями, говорили об устойчивости агроэкосистем и их продуктивности, о сохранении и повышении плодородия.
Белгородская область характеризуется необычными локальными условиями. Мы видим холмистый рельеф, это говорит, что тут должно быть высокоточное земледелие. Как раз адаптивные подходы для белгородской земли очень актуальны и могут принести свои плоды.Александр Жученко (младший), академик РАН, председатель Фонда имени А. Т. Болотова
На пленарном заседании губернатор Белгородской области Евгений Савченко выступил с докладом об адаптации земледелия в регионе. «Белгородская область, по сути, является аграрным регионом, где более трети валового регионального продукта создаются руками тружеников села. Область пошла по пути создания адаптивно-ландшафтной системы земледелия не так давно, в начале текущего десятилетия. Предпосылки для начала этой работы назрели давно, сама земля взывала о помощи. Годы бездумной эксплуатации привели к катастрофическому снижению плодородия пашни, сокращению её площади в результате эрозии и деградации. Так, за последние 200-250 лет её лесистость сократилась с 60 % до 11 %, протяжённость речной сети в 2,5-3 раза, а плодородие почв снизилось в четыре-пять раз», – сказал Евгений Савченко.
Во время выступления он остановился на ключевых проектах по снижению антропогенной нагрузки на плодородие почв, в том числе проекте «Зелёная столица», программе по биологизации земель на 2011-2018 годы и проекте «Белгородчина – рукотворный парк». В январе 2015 года в области был принят «Кодекс добросовестного землепользователя». Глава региона озвучил, что за четыре года площадь под no-till (технология нулевой обработки почвы) с 200 тыс. га в 2012 году выросла до 400 тыс. га в 2016 году. По его словам, более 70 % пашен региона охвачено проектами адаптивного ландшафтного земледелия.
Можно сказать, что деградация большинства почв, используемых в сельхозпроизводстве в нашей области, остановлена, есть устойчивая тенденция к восстановлению их плодородия. Накопленный опыт и полученные в ходе реализации программы биологизации знания позволили нам продвинуться в понимании характера и факторов почвенного развития.
По его словам, с 2013 года Белгородская область при любых погодных условиях стабильно производит более 3 млн т зерновых культур в год. Рекордные показатели за последние пять лет были зафиксированы в 2014 году, когда урожай зерновых составил 3,524 млн т, и в 2017 году – 3,584 млн т с урожайностью 48,1 ц/га.
Первые результаты уборочной кампании текущего года позволяют говорить о том, что и нынешний урожай будет выше трёх миллионов тонн.Евгений Савченко, губернатор Белгородской области
Итогом международной научно-практической конференции станет проект резолюции, что в последующем должно стать программой действий для учёных.
Справка. Академик Александр Александрович Жученко — выдающийся учёный мировой сельскохозяйственной, биологической и экологической науки. Известен всему миру своими трудами, в которых он развивает системный подход к формированию продуктивности и экологической устойчивости растений, фитоценозов, агроэкосистем, агроландшафтов и биосферы на основе адаптивного, дифференцированного использования природных, биологических, антропогенных и других ресурсов, ландшафтно- и биосферосовместимости всего сельскохозяйственного природопользования. Академик трёх академий наук (РАН, Россельхозакадемии, Аграрной академии Республики Беларусь), вице-президент Вавиловского общества генетиков и селекционеров, он по праву заслужил мировое признание. Фундаментальные исследования учёного в области частной и экологической генетики культурных растений имеют основополагающее значение. Чтения отдают дань памяти этому выдающемуся человеку. У учёного порядка 60 учеников – докторов наук, в том числе его сын – академик РАН, председатель Фонда им. А. Т. Болотова Александр Александрович Жученко (младший).