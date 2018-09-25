Проблемы адаптации обсуждают академики на Жученковских чтениях в Белгороде

На пленарном заседании губернатор Белгородской области Евгений Савченко выступил с докладом об адаптации земледелия в регионе. «Белгородская область, по сути, является аграрным регионом, где более трети валового регионального продукта создаются руками тружеников села. Область пошла по пути создания адаптивно-ландшафтной системы земледелия не так давно, в начале текущего десятилетия. Предпосылки для начала этой работы назрели давно, сама земля взывала о помощи. Годы бездумной эксплуатации привели к катастрофическому снижению плодородия пашни, сокращению её площади в результате эрозии и деградации. Так, за последние 200-250 лет её лесистость сократилась с 60 % до 11 %, протяжённость речной сети в 2,5-3 раза, а плодородие почв снизилось в четыре-пять раз», – сказал Евгений Савченко.