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Posted 24 сентября 2018,, 13:11

Published 24 сентября 2018,, 13:11

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Валуйские мотокроссмены стали самыми быстрыми на трассе в Бирюче

24 сентября 2018, 13:11
22-23 сентября прошёл финальный этап открытого лично-командного первенства и чемпионата Белгородской области по мотокроссу.

Финальный, пятый этап соревнований проходил в течение двух дней. Несмотря жаркую погоду в субботу и прохладную – в воскресенье, многие райдеры выступили одинаково успешно.

В показательных выступлениях в начальном классе победил хозяин соревнований Вадим Тюльпинов. Тройку призёров дополнили губкинцы Семён Махрин и Иван Сафронов.

Со стальным конём с объёмом «сердца» до 65 см3 лучше всех управился Дмитрий Косов из команды «Экстрим» ДОСААФ Валуйского района. Меньше других уступили ему Богдан Жидков из шебекинского СТК «Лига» и Кирилл Евлашкин из СТК «Белогорье».

В классе 85 см3 равных не было Никите Локтеву из Чернянки. Евгений Украинский из «Экстрима» и Дмитрий Чернядьев (БАШ ДОСААФ) довольствовались вторым и третьим местами.

Представитель «Экстрима» был сильнейшим и в классе 125 «кубиков» – Андрей Толстов обогнал здесь по сумме двух заездов Илью Илюхина из ДЮСТК «Пилот» и Артёма Валюхова (СТК «Лига», Шебекино).

Андрей Толстов стал сильнейшим и в классе Open, соревнования в Open-2 выиграл Антон Троянов (СТК «Лига»).

В зачёте ветеранов в группе «А» быстрейшим стал Андрей Бессонов (СТК «Лига», в группе «Б» – гость из Нововоронежа Виктор Каширин.

В командном зачёте валуйский «Экстрим» набрал 552 очка. На 26 очков отстал ДЮСТК «Пилот», ещё на 20 – СТК «Белогорье».

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