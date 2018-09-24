Валуйские мотокроссмены стали самыми быстрыми на трассе в Бирюче

Posted 24 сентября 2018,, 13:11
Published 24 сентября 2018,, 13:11
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Финальный, пятый этап соревнований проходил в течение двух дней. Несмотря жаркую погоду в субботу и прохладную – в воскресенье, многие райдеры выступили одинаково успешно.
В показательных выступлениях в начальном классе победил хозяин соревнований Вадим Тюльпинов. Тройку призёров дополнили губкинцы Семён Махрин и Иван Сафронов.
Со стальным конём с объёмом «сердца» до 65 см3 лучше всех управился Дмитрий Косов из команды «Экстрим» ДОСААФ Валуйского района. Меньше других уступили ему Богдан Жидков из шебекинского СТК «Лига» и Кирилл Евлашкин из СТК «Белогорье».
В классе 85 см3 равных не было Никите Локтеву из Чернянки. Евгений Украинский из «Экстрима» и Дмитрий Чернядьев (БАШ ДОСААФ) довольствовались вторым и третьим местами.
Представитель «Экстрима» был сильнейшим и в классе 125 «кубиков» – Андрей Толстов обогнал здесь по сумме двух заездов Илью Илюхина из ДЮСТК «Пилот» и Артёма Валюхова (СТК «Лига», Шебекино).
Андрей Толстов стал сильнейшим и в классе Open, соревнования в Open-2 выиграл Антон Троянов (СТК «Лига»).
В зачёте ветеранов в группе «А» быстрейшим стал Андрей Бессонов (СТК «Лига», в группе «Б» – гость из Нововоронежа Виктор Каширин.
В командном зачёте валуйский «Экстрим» набрал 552 очка. На 26 очков отстал ДЮСТК «Пилот», ещё на 20 – СТК «Белогорье».