Валуйские мотокроссмены стали самыми быстрыми на трассе в Бирюче

Со стальным конём с объёмом «сердца» до 65 см3 лучше всех управился Дмитрий Косов из команды «Экстрим» ДОСААФ Валуйского района. Меньше других уступили ему Богдан Жидков из шебекинского СТК «Лига» и Кирилл Евлашкин из СТК «Белогорье».