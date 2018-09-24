Остап Бендер научил белгородцев распознавать финансовые пирамиды

В третий раз мы проводим день открытых дверей, и с каждым разом становится интереснее. Если в прошлом году мы не выходили за двери здания, то сейчас вышли на улицу, привлекли волонтёров, которые, надеюсь, продолжат работать с нами по финансовому просвещению. Наши сотрудники тоже активно заняты в сценках. Мы хотели, чтобы люди больше узнали о Банке России, о том, что Банк России отвечает за стабильность финансового рынка, за удержание стабильно низкой инфляции, выпускает наличные деньги и занимается финансовым просвещением. В этом направлении с 2017 года идёт активная работа, в том числе в школах и вузах.