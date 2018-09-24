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Posted 24 сентября 2018,, 08:23

Published 24 сентября 2018,, 08:23

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Остап Бендер научил белгородцев распознавать финансовые пирамиды

24 сентября 2018, 08:23
В Отделении Белгорода Банка России прошёл день открытых дверей.

В этот раз день открытых дверей Банка России посвятили развитию волонтёрского движения в сфере финансового просвещения. Перед началом квеста «Путь к богатству» белгородцам рассказали о работе волонтёров в России и в регионе и о том, как помогут добровольцы в деле повышения финансовой грамотности населения.

Квест прошёл в здании белгородского отделения ЦБ. Путешествие в мир финансов началось с представления двух экспозиций – «Ценные бумаги» и «Вехи банковской истории Белгородчины», рассказывающих об акциях и облигациях и об истории становления Банка России в регионе.

В ходе квест-игры участники посетили пять тематических зон, где отвечали на вопросы про деньги и финансы и получали за правильные ответы «финкультики». Самой яркой стала площадка, посвящённая мошенничеству на финансовых рынках, где о признаках финансовой пирамиды рассказал сам «Остап Бендер».

Кроме этого, гостей научили планировать свой бюджет, избегать кибермошенничества, правильно расплачиваться банковской картой и определять фальшивые купюры с помощью нового мобильного приложения от Банка России.

Получившие больше всего «финкультиков» во время квеста на площадке «инкассаторы» на Белгородском Арбате получили призы, сфотографировались в инкассаторской машине и примерили экипировку инкассатора.

Начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Белгород Банка России Максим Толбатов рассказал, что квест по типу «Острова сокровищ» придумывали сообща.

В третий раз мы проводим день открытых дверей, и с каждым разом становится интереснее. Если в прошлом году мы не выходили за двери здания, то сейчас вышли на улицу, привлекли волонтёров, которые, надеюсь, продолжат работать с нами по финансовому просвещению. Наши сотрудники тоже активно заняты в сценках. Мы хотели, чтобы люди больше узнали о Банке России, о том, что Банк России отвечает за стабильность финансового рынка, за удержание стабильно низкой инфляции, выпускает наличные деньги и занимается финансовым просвещением. В этом направлении с 2017 года идёт активная работа, в том числе в школах и вузах.

Максим Толбатов

Квест посетило более 200 человек. Публикации по финансовой грамотности можно найти на сайте «Финансовая культура». Скачать мобильное приложение «Банкноты Банка России» для iOs и Android можно на сайте Банка России.

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