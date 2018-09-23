Корчму, сражение, сторожевую башню увидели гости исторического фестиваля

На ратном поле для гостей фестиваля была проведена реконструкция смотра служивых людей и реконструкция боя XVII века. Организаторы постарались воссоздать сражение периода 1660-х годов, когда Белгородский разрядный полк участвовал в боевых действиях юго-западного направления.
Рядом на площадке открыли свои торговые точки предприятия общепита, звучала музыка и самодеятельных коллективов. Для зрителей работали интерактивные площадки военного лагеря и посада.
Зрители смогли увидеть торговое заведение – корчму, познакомиться с площадью, где проходил смотр новобранцев и определение их на службу. В посадском месте можно было ознакомиться с мирными занятиями населения Белгородской черты XVII века, увидеть верстальные шатры – место записей вольных людей в разные службы, увидеть реконструкцию сторожевой башни, являющейся частью оборонительных сооружений Белгородской черты.
Второй фестиваль выпал на юбилейный год – 360-летия формирования Белгородского разрядного полка. Фестиваль призван воскресить память о наших предках – белгородцах XVII века.
Фото Валерия Морева