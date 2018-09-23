Корчму, сражение, сторожевую башню увидели гости исторического фестиваля

Зрители смогли увидеть торговое заведение – корчму, познакомиться с площадью, где проходил смотр новобранцев и определение их на службу. В посадском месте можно было ознакомиться с мирными занятиями населения Белгородской черты XVII века, увидеть верстальные шатры – место записей вольных людей в разные службы, увидеть реконструкцию сторожевой башни, являющейся частью оборонительных сооружений Белгородской черты.