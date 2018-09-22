От колеса до виртуальной реальности: фестиваль науки состоялся в Белгороде

Я думаю, что проведение подобных мероприятий, посвящённых науке и людям исследовательской судьбы и исследовательского характера, – это хорошая возможность для популяризации научных исследований не только в студенческой среде, но и среди школьников. Это очень важно, потому что тяга к исследованиям зарождается в самом раннем возрасте, если эта «бацилла» попала в организм человека, то она навсегда всё будет подвергать сомнению и искать ответы на те вопросы, что ставит перед ней жизнь. Это значит быть ученным.Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»