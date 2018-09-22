От колеса до виртуальной реальности: фестиваль науки состоялся в Белгороде

Неограниченные возможности научного познания были продемонстрированы на фестивале науки Юго-Запада России в рамках VIII всероссийского фестиваля NAUKA 0+ в статусе Центральной региональной площадки.
Во время открытия Леонид Гусев, руководитель «Дирекции фестиваля науки» отметил, что фестиваль будет интересен для каждого: и школьникам, и студентам и пожилым белгородцам.
Каждый найдет ответ на интересующий вопрос. Мы надеемся, что школьники смогут понять куда пойти в будущем, где они будут востребованными, студентам – почувствовать, что нужны в [родном] крае, что их заряд может изменить и улучшить то, что есть в регионе, а жителям региона мы хотим показать максимально интересно науку, технологии и рассказать как они меняют окружающую жизнь. Леонид Гусев, руководитель «Дирекции фестиваля науки»
В своёй приветственной речи глава региона Евгений Савченко подчеркнул, что организаторы фестиваля сделали программу такой насыщенной и разнообразной, чтобы подрастающее поколение в прямом смысле слова могло прикоснуться к научным достижениям.
Я думаю, что данный фестиваль послужит мощным толчком увлечённости и вовлечённости молодых людей в научные исследования. Что значит заниматься наукой? В моём понимании, надо ставать вопросы «Почему?», «Зачем?» и «Что надо сделать, чтобы это получилось?». Задавайте себе три этих вопроса, и всё у вас получится.Евгений Савченко, губернатор Белгородской области
Программа фестиваля включила более 200 мероприятий: конференции, лекции, семинары, мастер-классы, конкурсы и игры, в том числе игра «Что? Где? Когда?» со спикером Борисом Белозёровым, международный чемпионат по спидкубингу с представителями Израиля, Украины, Беларуси, «шуховские» баталии и многое другое.
В выставочном комплексе «Белэкспоцентр» была представлена интерактивная выставка «Путеводитель по науке»: семь зон о разных сферах науки. Посетив выставку, можно было узнать о становлении научного знания: от жизни первых людей до робототехники. Кроме просветительской составляющей выставка включает и экспозиции инновационных достижений вузов и других научных организаций регионов.
Образовательная часть программы – лекторий. Ведущие российские учёные прочитали лекции о новейших открытиях и разработках.
«Для нас стать главной площадкой фестиваля науки Юго-Запада России – это большая честь и ответственность. Думаю, что организаторы фестиваля не ошиблись с выбором. Мы единственный вуз в ЦФО, если не считать московские университеты, – национальный исследовательский университет. Мы – самое крупное научно-образовательное учреждение на Юго-Западе России. Достаточно сказать, что объём ежегодных научных исследований достигает в нашем университете миллиарда рублей, таких объёмов в ЦФО не делает никто, кроме вузов нашей столицы», – прокомментировал Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ».
Участниками фестиваля Юго-Запада России стали вузы и научные центры из Белгорода, Губкина Старого Оскола, Орла, Курска и Москвы. Площадками проведения мероприятий фестиваля стали Белэкспоцентр и НИУ «БелГУ».
Я думаю, что проведение подобных мероприятий, посвящённых науке и людям исследовательской судьбы и исследовательского характера, – это хорошая возможность для популяризации научных исследований не только в студенческой среде, но и среди школьников. Это очень важно, потому что тяга к исследованиям зарождается в самом раннем возрасте, если эта «бацилла» попала в организм человека, то она навсегда всё будет подвергать сомнению и искать ответы на те вопросы, что ставит перед ней жизнь. Это значит быть ученным.Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»
Организовали фестиваль Министерство высшего образования и науки РФ, правительство региона, МГУ имени М.В. Ломоносова, Российская академия наук и НИУ «БелГУ». Генеральный партнёр и соорганизатор фестиваля в Белгороде – благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».