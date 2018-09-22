Коммунисты митинговали против повышения пенсионного возраста меньшим составом

Мы собираемся в очередной раз с одной и той же повесткой. Можно констатировать, что власть слышит и начинает бояться. Не просто так мы оказались на этом месте, а не на каком-либо другом. Власть отказывалась согласовывать нам хорошие площадки, где мы могли бы устроить обсуждение главной темы года – повышения пенсионного возраста. Много говорили о том, с чем столкнутся люди, которые выходят на пенсию либо предпенсионного возраста, но во что же вгоняют молодежь? Молодёжь сейчас находится в очень плохом положении: большие суммы за образование – в среднем специальность стоит около 100 тыс. в год и не факт, что дадут общежитие. И это при том, что когда заканчиваешь университет, негде найти первое рабочее место.Игорь Цевменко, секретарь Белгородского регионального отделения КПРФ по работе с молодёжью, депутат Белгородского городского совета