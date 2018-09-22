Коммунисты митинговали против повышения пенсионного возраста меньшим составом

В преддверии рассмотрения пенсионной реформы в Государственной Думе во втором и третьем (окончательном) чтениях, белгородские коммунисты присоединились к однопартийцам по всей России и вышли на митинги против повышения пенсионного возраста.
Сказки о продолжительности жизни, которыми нас пичкают с экранов телевизоров, не выдерживают никакой критики: как минимум 36 регионов за чертой предлагаемого возраста. Сколько нас можно пичкать откровенной ложью? Как минимум последние четыре года мы переживаем пенсионную реформу, нам морочат голову, что мы накапливаем пенсию. Так скажите нам, о какой нехватке трудоспособного населения нам рассказывают, если мы сейчас сами себе копим пенсию? А куда деваются деньги тех, кто не дожил до пенсии?Станислав Панов, первый секретарь Белгородского регионального отделения КПРФ, депутат Белгородской областной Думы
Он предложил решать проблемы пенсионной реформы развитием экономики. «Хочу вам напомнить, что с января 2019 года по нам с вами ударит повышение НДС на два процента, повышение акцизов на ГСМ, а также пройдёт ежегодное повышение тарифов на ЖКХ. Всё это неминуемо вызовет рост цен на все товары и услуги. И что останется от бессовестно низкой добавки к пенсии?», – подытожил Станислав Панов.
На митинге вспомнили выборы губернатора в Приморском крае, о том, как кандидат от «Единой России» снял свою кандидатуру на выборах в Хакасии, о проблемах в здравоохранении, о продолжительности жизни, о качестве продуктов питания.
Реформа пенсионная нужна, но не та, которую проводит правительство, а именно с учётом национального достояния нашей страны. Мы живём в достаточно богатой стране, стыдно, когда наши люди получают крохотные зарплаты и потом из этих крохотных зарплат складываются крохотные пенсии. Мы хотим жить в достойных условиях не в будущем через 50-100 лет, а сейчас. Мы выступаем за достойную жизнь, проводим митинги для того, чтобы каждый почувствовал себя главным созидателем нашей страны.Валерий Шевляков, член центрального комитета КПРФ, руководитель фракции КПРФ Белгородской областной Думы
Организовало митинг региональное отделение КПРФ. В заявке на проведения митинга в этот раз белгородские коммунисты указали 500 вместо заявленных в предыдущий раз 1000 человек. По словам организаторов, из-за неудачного расположения площадки на митинг пришло всего порядка 350 белгородцев. По факту, их было чуть больше 200. Для сравнения, на июльской акции присутствовали около 500 человек.
Я второй раз выступаю по поводу этой пенсионной реформы. Вы обратите внимание, вас опять собралось не очень так много, а ведь город бушует, город протестует, а «диванная партия» всё-таки занимает ведущее место в нашем городе. Я считаю, что нужно работать с людьми, с населением.Александр Балакирев, председатель белгородского регионального отделения движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки
Во время «открытого микрофона» были высказаны мнения о том, что о предстоящем митинге знали далеко не все белгородцы, но нашлись и те, кто в Белгород на акцию протеста специально приехал из области.
Мы собираемся в очередной раз с одной и той же повесткой. Можно констатировать, что власть слышит и начинает бояться. Не просто так мы оказались на этом месте, а не на каком-либо другом. Власть отказывалась согласовывать нам хорошие площадки, где мы могли бы устроить обсуждение главной темы года – повышения пенсионного возраста. Много говорили о том, с чем столкнутся люди, которые выходят на пенсию либо предпенсионного возраста, но во что же вгоняют молодежь? Молодёжь сейчас находится в очень плохом положении: большие суммы за образование – в среднем специальность стоит около 100 тыс. в год и не факт, что дадут общежитие. И это при том, что когда заканчиваешь университет, негде найти первое рабочее место.Игорь Цевменко, секретарь Белгородского регионального отделения КПРФ по работе с молодёжью, депутат Белгородского городского совета
На митинге коммунисты собирали подписи против повышения пенсионного возраста. По итогам митинга приняли резолюцию, её вместе с собранными подписями «отправят в Кремль».
В других регионах России коммунисты также не смогли собрать заявленное число участников: в городе Анжеро-Судженск (Кемеровская область) на митинг пришли 25 человек, при заявленной численности в 150 участников. 2 сентября в этом городе митингующих было больше – порядка 50-60 человек.
В Новокузнецке собралось 90 человек при заявленной численности в 1000 человек (2 сентября – порядка 300 человек, по данным СМИ), в Хабаровске – 150, в Комсомольске-на-Амуре – 100, в городе Анадырь – 30 человек и сколько же в Петропавловске-Камчатском. Во Владивостоке коммунисты собрали 250 человек, а в Чите – 120, передаёт «Восток-Медиа».
В Орске состоялся очередной, уже четвертый по счёту митинг против пенсионной реформы. Он оказался самым малочисленным из всех ранее прошедших. На акцию протеста вышли около 150 человек, хотя планировалось, что придёт 500-600.
Напомним, о планах повышения пенсионного возраста в июне заявил Дмитрий Медведев.
19 июля депутаты Госдумы рассмотрели законопроект пенсионной реформы в первом чтении и договорились, что окончательное решению примут осенью.
Предполагалось, что после переходного периода, который начнется в 2019 году, возраст выхода на пенсию составит 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. Реформу правительство планирует осуществлять постепенно. Так, повышение начнётся с 2019 года и завершится в 2024 году для мужчин и в 2034-м – для женщин.
Сегодня мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины в 55. Законодательно эту норму установили ещё в СССР в 1956 году.
29 августа президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Он предложил увеличить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин – до 65, таким образом, смягчить реформу.
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко, комментируя пенсионную реформу, отметил важность сохранения всех действующих льгот для людей старшего поколения.
Во время обсуждения пенсионной реформы акции протеста против нововведения проходили по всей России. Так, 28 июля состоялась первая всероссийская акция протестов против изменения пенсионного законодательства. Организовало митинг региональное отделение КПРФ. Тогда в нём приняло участие около 500 горожан. Затем белгородские коммунисты хотели провести аналогичный митинг 2 сентября, но им муниципальные власти не согласовали ни одну из четырёх площадок, поэтому его провели сегодня, 22 сентября, возле Центра народного творчества.
Окончательное рассмотрение пенсионной реформы состоится в Госдуме 27 сентября.