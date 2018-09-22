«Этажи»: шоу-концерты, Стас Море и встречи с хореографом «Танцы на ТНТ»

Фестиваль искусств в этом году собрал талантливых танцоров, музыкантов, актёров, режиссёров и художников. Гостей ждёт насыщенная программа: концерты, мастер-классы, кинопоказы, выставки, встречи. Участников начали удивлять уже в первый день.
Филармония преображается, филармония меняет свой облик год от года. Филармония, неся основную миссию классического, академического искусства, открывает свои двери для молодёжи. И как раз фестиваль искусств «Этажи» — это та связующая нить, тот шаг, который нужно сделать молодым людям, ещё не очень знакомым с классическим академическим искусством, но уже вошедшим в здание филармонии.Светлана Боруха, директор Белгородской государственной филармонии
В Большом зале прошёл концерт российского композитора и пианиста Кирилла Рихтера и камерного оркестра Mezzo Music. На струнных инструментах играли 17 музыкантов филармонии.
В Music-Hall открылась выставка иллюстратора Алексея Курбатова. Его работы из Санкт-Петербурга были опубликованы в различных русских и зарубежных изданиях. В Белгород графический художник привёз лучшие работы и серию портретов знаменитостей.
В это время на Art-веранде начался поэтический концерт «Время отклика». Стихи читали современные поэты Павел Крузенштерн, Алёна Синица, Алексей Климон.
Программу продолжило выступление Тимура Халиуллина. В органном зале молодой композитор исполнил новые и полюбившиеся публике произведения.
«На мне из концертного только ботинки», — заявил Тимур, выйдя на сцену в красных брюках. Так он хотел показать, что классическая музыка тоже может быть неформальной.
В продолжение вечера прошёл концерт биг-бэнда No Comment при участии тенор-саксофониста Дмитрия Мосьпана и солистки Алёны Кукушкиной.
На Art-веранде гостям показали работы режиссёров из Москвы и Санкт-Петербурга.
Затем всех участников фестиваля пригласили на ночную экскурсию по филармонии и открытие выставки инсталляций «Дихроик». Программу завершил пластический спектакль на музыку И.С. Баха «ЧЕLOVEК», в котором чувства выражали танцем.
В Белгороде раньше, чем в Москве, поняли, что смешение академического искусства с современным — это то, чем уже давно живёт этот мир.Кирилл Рихтер, композитор и пианист
Фестиваль «Этажи» продлится до 23 сентября. Главным событием второго дня фестиваля стал шоу-концерт Feel Festival при участии симфонического оркестра, популярного российского диджея DJ Feel и музыкантов из Германии, Вьетнама и Китая.
В последний день «Этажей» участников ждут мастер-класс, перформанс, встречи с хореографом проекта «Танцы на ТНТ» Александром Могилёвым, режиссёром Владимиром Базынковым и хедлайнером фестиваля — Стасом Море.