«Этажи»: шоу-концерты, Стас Море и встречи с хореографом «Танцы на ТНТ»

Филармония преображается, филармония меняет свой облик год от года. Филармония, неся основную миссию классического, академического искусства, открывает свои двери для молодёжи. И как раз фестиваль искусств «Этажи» — это та связующая нить, тот шаг, который нужно сделать молодым людям, ещё не очень знакомым с классическим академическим искусством, но уже вошедшим в здание филармонии.Светлана Боруха, директор Белгородской государственной филармонии