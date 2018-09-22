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Posted 22 сентября 2018,, 10:38

Published 22 сентября 2018,, 10:38

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородэнерго принимает участие в Фестивале науки Юго-Запада России

22 сентября 2018, 10:38
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго принимает участие в Фестивале науки Юго-Запада России, объединившем представителей научных сообществ из Белгородской, Московской, Орловской, Курской областей и Ростова-на-Дону.

Наукофест проходит в Белгороде в рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+. В течение двух дней гостями различных мероприятий могут стать порядка 8 тысяч человек.

На центральной интерактивной выставке фестиваля «Путеводитель по науке», которая проходит в выставочном конгрессном комплексе «Белэкспоцентр», Белгородэнерго знакомит посетителей с инновационными технологиями в электроэнергетике, современными разработками и интерактивными программами, демонстрирующими возможности экономии энергоресурсов на производстве и в быту.

Экспозиция филиала расположена в блоке «Технопарк». Здесь можно узнать, чем живёт современная энергетика, что такое «умный город», какие инновационные проекты реализуются в электросетевом комплексе уже сегодня, как работает энергоэффективная трансформаторная подстанция, в чём преимущество автоматизированной системы управления освещением улиц, увидеть и просчитать эффект от применения различных типов ламп, а также совершить тур по Центру энергоэффективности.

В программе фестиваля запланировано 203 различных мероприятия. Одним из них станет научное шоу SCIENCE SLAM SCHOOL BELGOROD-2018, где со своим проектом «Анализ структуры нагрузки у потребителей» выступит финалист шоу, выпускница энергетической проектной смены ПАО «Россети» Анна Арчибасова.

Проект, который Аня представит на шоу, был разработан ею в соавторстве с ребятами из Екатеринбурга, Саранска и Самары в рамках энергетической проектной смены «Россетей» для победителей и призёров первой Всероссийской Олимпиады школьников по физике, математике и информатике. Наша компания заинтересована в работе с талантливой перспективной молодёжью и в практической стороне подобных исследований. Перед нами стоят глобальные задачи, решать которые предстоит таким молодым и энергичным ребятам, вооружённым глубокими знаниями и нестандартными идеями. За ними будущее.Наталья Якшина, начальник Департамента энергосбережения и повышения энергоэффективности ПАО «МРСК Центра», наставник Анны Арчибасовой

Научный фестиваль проходит в регионе в шестой раз, однако центральной региональной площадкой Белгород выбран впервые. В течение 21 и 22 сентября в ВВК «Белэкспоцентр» и Белгородском госуниверситете в рамках фестиваля пройдёт серия массовых познавательных шоу-программ, мастер-классов, интерактивных выставок, научных шоу, экскурсии для школьников, студентов и взрослых, ведущие российские и иностранные учёные прочтут лекции о новейших открытиях и разработках, вузы и другие организации регионов представят свои научные достижения.

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#Новости#Наука#Белгородэнерго
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