Белгородэнерго принимает участие в Фестивале науки Юго-Запада России

Posted 22 сентября 2018,, 10:38
Published 22 сентября 2018,, 10:38
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Наукофест проходит в Белгороде в рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+. В течение двух дней гостями различных мероприятий могут стать порядка 8 тысяч человек.
На центральной интерактивной выставке фестиваля «Путеводитель по науке», которая проходит в выставочном конгрессном комплексе «Белэкспоцентр», Белгородэнерго знакомит посетителей с инновационными технологиями в электроэнергетике, современными разработками и интерактивными программами, демонстрирующими возможности экономии энергоресурсов на производстве и в быту.
Экспозиция филиала расположена в блоке «Технопарк». Здесь можно узнать, чем живёт современная энергетика, что такое «умный город», какие инновационные проекты реализуются в электросетевом комплексе уже сегодня, как работает энергоэффективная трансформаторная подстанция, в чём преимущество автоматизированной системы управления освещением улиц, увидеть и просчитать эффект от применения различных типов ламп, а также совершить тур по Центру энергоэффективности.
В программе фестиваля запланировано 203 различных мероприятия. Одним из них станет научное шоу SCIENCE SLAM SCHOOL BELGOROD-2018, где со своим проектом «Анализ структуры нагрузки у потребителей» выступит финалист шоу, выпускница энергетической проектной смены ПАО «Россети» Анна Арчибасова.
Проект, который Аня представит на шоу, был разработан ею в соавторстве с ребятами из Екатеринбурга, Саранска и Самары в рамках энергетической проектной смены «Россетей» для победителей и призёров первой Всероссийской Олимпиады школьников по физике, математике и информатике. Наша компания заинтересована в работе с талантливой перспективной молодёжью и в практической стороне подобных исследований. Перед нами стоят глобальные задачи, решать которые предстоит таким молодым и энергичным ребятам, вооружённым глубокими знаниями и нестандартными идеями. За ними будущее.Наталья Якшина, начальник Департамента энергосбережения и повышения энергоэффективности ПАО «МРСК Центра», наставник Анны Арчибасовой
Научный фестиваль проходит в регионе в шестой раз, однако центральной региональной площадкой Белгород выбран впервые. В течение 21 и 22 сентября в ВВК «Белэкспоцентр» и Белгородском госуниверситете в рамках фестиваля пройдёт серия массовых познавательных шоу-программ, мастер-классов, интерактивных выставок, научных шоу, экскурсии для школьников, студентов и взрослых, ведущие российские и иностранные учёные прочтут лекции о новейших открытиях и разработках, вузы и другие организации регионов представят свои научные достижения.