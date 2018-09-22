Белгородэнерго принимает участие в Фестивале науки Юго-Запада России

Проект, который Аня представит на шоу, был разработан ею в соавторстве с ребятами из Екатеринбурга, Саранска и Самары в рамках энергетической проектной смены «Россетей» для победителей и призёров первой Всероссийской Олимпиады школьников по физике, математике и информатике. Наша компания заинтересована в работе с талантливой перспективной молодёжью и в практической стороне подобных исследований. Перед нами стоят глобальные задачи, решать которые предстоит таким молодым и энергичным ребятам, вооружённым глубокими знаниями и нестандартными идеями. За ними будущее.Наталья Якшина, начальник Департамента энергосбережения и повышения энергоэффективности ПАО «МРСК Центра», наставник Анны Арчибасовой