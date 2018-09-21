Восьмой сезон открыли в органном зале Белгородской филармонии

Концерт начали символично – с хоральных прелюдий Иоганна Баха «Возлюбленный Иисус среди нас». Во время вечера звучали и другие произведения Баха: хоральная прелюдия ми минор Aus der Tiefe rufe ich, прелюдия и фуга ми минор и фантазия соль мажор.
На рояле Тимур Халиуллин сыграл знаменитую прелюдию cis-moll Сергея Рахманинова, а затем вместе с солисткой филармонии Ольгой Никитиной они исполнили романс «Люблю тебя» Эдварда Грига.
Среди европейских органистов Тимур Халиуллин известен как виртуоз педальной техники – игры ногами на педальных клавиатурах органа. Специально для нашего органиста известный итальянский композитор Лука Массалья написал одно из своих произведений Neuer dom. На титульном листе произведения так и написано «Посвящается органисту Тимуру Халлиуллину», который сегодня и исполнит это произведение.Людмила Сидорова, ведущая вечера, заслуженный работник культуры РФ
Удивил слушателей Тимур Ильясович авторской композицией – вариацией на татарскую народную мелодию «Эпипа». За это музыкальное произведение музыкант был удостоен звания лауреата и специального приза «За оригинальное воплощение фольклора» на Первом Всероссийском открытом конкурсе органных композиций VOX ORGANI, итоги которого подвели в Казани 12 сентября.
Особенно тепло слушатели встретили дуэт органа и флейты Пана, за королём инструментов сидел Тимур Халиуллин, а на флейте Пана играл московский музыкант Вячеслав Змеу. Вместе они исполнили Венецианский карнавал для флейты Пана и органа Гаэтано Пуньяни и Венгерскую фантазию для органа и флейты Франца Легара.
Во втором отделении белгородцы услышали дуэт органа и фортепиано – Тимур Халиуллин и солистка филармонии Людмила Петрова (фортепиано) исполнили сюиту Дариуса Мийо «Скарамуш».
В заключение концерта вместе с Тимуром Халиуллиным на одной сцене выступил камерный оркестр Mezzo Music под управлением Натальи Боровик. Они исполнили «Медитацию для органа с камерным оркестром» Роули и концерт для органа, струнных и литавр Франсиса Пуленка.