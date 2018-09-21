Восьмой сезон открыли в органном зале Белгородской филармонии

Среди европейских органистов Тимур Халиуллин известен как виртуоз педальной техники – игры ногами на педальных клавиатурах органа. Специально для нашего органиста известный итальянский композитор Лука Массалья написал одно из своих произведений Neuer dom. На титульном листе произведения так и написано «Посвящается органисту Тимуру Халлиуллину», который сегодня и исполнит это произведение.Людмила Сидорова, ведущая вечера, заслуженный работник культуры РФ