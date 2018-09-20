Критерии успеха IT-проекта обсудили на БИФ-2018

Данный форум – это просто вау-мероприятие и для города, и для всей Белгородской области. Потому что оно в существенно большей степени даёт возможность молодым ребятам сориентироваться в своей жизни и определиться, чем заниматься в дальнейшем. С учетом цифровизации в России сейчас открывается море возможностей. Помочь многим белгородцам найти свою дорогу в жизни и принять участие в реализации этих возможностей – в наших силах.Александр Моносов