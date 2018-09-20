Критерии успеха IT-проекта обсудили на БИФ-2018

Форум информационных технологий «БИФ -2018» прошёл в Белгороде во второй раз. 15 сентября в нескольких залах филармонии собрались IT-специалисты, руководители и менеджеры, владельцы малого и среднего бизнеса и обсудили перспективы развития и современные тренды в отрасли.
На пяти площадках – «development», «digital», «design», «management» и «agile/scrum» – выступили представители VKontakte, Avito, Gett, крупнейших российских банков, министерств культуры и цифрового развития и многие другие.
Особое внимание на форуме уделили теме проектного управления в ИТ-сфере. Корреспондент ИА «Бел.Ру» побывал на площадке «management», где послушал выступление генерального директора компании «Бюджетные и Финансовые Технологии» (БФТ) – одного из немногих представителей Белгородской области на форуме «БИФ-2018».
Александр Моносов рассказал о трёх критериях успеха проекта: в срок, в бюджет, клиент доволен. Поскольку «БФТ» работает с госсектором, компании нужно достигать всех этих показателей. ООО «БФТ» разрабатывает программные проекты в пяти отраслях – госфинансы, госзакупки, управление активами, в частности, землёй и имуществом, МФЦ, труд и занятость. Всем этим занимаются более 750 человек в 21 офисе по России. Главный офис компании находится в Белгороде, работают в нём более 150 человек.
По словам спикера, когда есть такие параметры, как уникальный результат, фиксированный бюджет и фиксированные сроки – это и можно считать проектом. Моносов добавил, что большинство проблем в проектах возникают не столько из-за недостатка финансирования или ресурсов исполнителя, а по причине неучастия заказчика в проекте, непрофессиональном управлении и отсутствии своевременного вовлечения в проект руководства исполнителя.
В своей деятельности «БФТ» объединяет две технологии проектного менеджмента – внешние проекты выполняются на основе стандарта PMBOOK, внутренние – по Agile, когда проект разбивается на небольшие, часто двухнедельные «спринты» и каждый последующий «спринт» корректируется по итогам предыдущего.
Судя по количеству вопросов, для аудитории выступление гендиректора «БФТ» стало одним из самых интересных на форуме. Александра Моносова спрашивали о том, как создавать и развивать проекты, как взаимодействовать с муниципальными и государственными заказчиками, как избежать типичных ошибок. Были и те, кто проявил желание попасть в команду «БФТ».
В своём выступлении Александр Моносов отметил, что небольшие, локальные, в том числе и высокотехнологичные задачи могут решать и небольшие компании, и команды. Но, чтобы заниматься масштабными проектами, надо расти.
Растёт и «БФТ». За 21 год работы компания реализовала проекты в 79 из 85 регионов России, Беларуси и Казахстане. Ежегодно выполняется около 400 проектов. Пользователями продуктов БФТ в каждом регионе являются тысячи сотрудников государственных органов власти и местного самоуправления.
Коллектив главного офиса в Белгороде постоянно расширяется. Это аналитики, программисты, специалисты внедрения и сопровождения, сотрудники коммерческого блока и контакт-центра. Работая по всей России, сотрудники «БФТ» перенимают опыт коллег из других регионов, расширяют кругозор, ездят в командировки по всей стране, знакомятся с интересными людьми.
К настоящему моменту БФТ стала одним из крупных налогоплательщиков Белгородской области, создаёт новые рабочие места, реализует корпоративные программы, участвует в городских и областных проектах.
В «БИФе» БФТ участвует во второй раз. По словам Александра Моносова, цель компании на форуме – в том числе привлечь людей, заинтересованных работать в крупной организации. При поиске специалистов на вакансии Белгород рассматривается в первую очередь.
Данный форум – это просто вау-мероприятие и для города, и для всей Белгородской области. Потому что оно в существенно большей степени даёт возможность молодым ребятам сориентироваться в своей жизни и определиться, чем заниматься в дальнейшем. С учетом цифровизации в России сейчас открывается море возможностей. Помочь многим белгородцам найти свою дорогу в жизни и принять участие в реализации этих возможностей – в наших силах.Александр Моносов
Компания «БФТ» принимает участие и в других ИТ-форумах и хакатонах Белгорода. Специалисты «БФТ» выступили в качестве экспертов в школе проектного управления «Пегас», регулярно проводят бесплатные семинары. На хакатоне Work IT представители «БФТ» входили в конкурсную комиссию, помогали участникам создавать IT-проекты для городской среды.
На панельном заседании «БИФа» в главном зале филармонии выдвинули тезис о том, что к 2020 году в России будет не хватать около 2 млн ИТ-специалистов. Александр Моносов рассказал, как решает проблему компания «БФТ»:
Совместно с НИУ «БелГУ» четыре года назад в университете создали базовую кафедру прикладного программирования и автоматизации бюджетных процессов. Студенты по принципу дуального образования теорию изучают в вузе, а практические навыки отрабатывают на площадке «БФТ», что повышает качество учебного процесса. Под руководством заведующего кафедрой – одного из наших сотрудников – пять-шесть студентов ежегодно защищают дипломные проекты.Александр Моносов
Студенты НИУ «БелГУ» и БГТУ им. Шухова проходят на площадке «БФТ» производственную и преддипломную практику, стажировки, сотрудники компании входят в экзаменационные комиссии вузов, посещают ярмарки вакансий. Лучшие выпускники приходят работать в штат компании. В «БФТ» работают и со старшеклассниками лицея №32 Белгорода, стремящимися работать в ИТ. Специалисты компании дают советы, делятся опытом со школьниками.
Топ-менеджер «БФТ» также отметил, что молодые белгородские учёные и аспиранты местных вузов и сотрудники компании совместно разрабатывают высоко технологическую платформу, предназначенную для создания бизнес-приложений. Источники финансирования проекта – федеральные средства и собственные средства компании БФТ.
Мы вовлекаем вузы и молодых учёных в крупные проекты. В частности, делаем два федеральных проекта с НИУ «БелГУ» и БГТУ им. Шухова, инвестируем в них несколько сотен миллионов своих средств. В процессе их выполнения многие студенты и выпускники идут к нам работать.Александр Моносов
В беседе с корреспондентом ИА «Бел.Ру» после выступления Александр Моносов отметил, что понимает социальную ответственность бизнеса. Компания помогала детскому дому в Северном: подключили быстрый интернет, установили компьютеры с большими мониторами, подопечные приходили на экскурсии в «БФТ», для них провели уроки компьютерной грамотности.
Сам Александр Моносов входит в состав Попечительского совета Фонда развития классической музыки в регионе.
Есть целый ряд некоммерческих проектов, в которых мы активно взаимодействуем с областью. Очень приятно, когда мне говорят: «Ты выполняешь то, что обещаешь».Александр Моносов