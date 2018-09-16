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Кубок губернатора по конному спорту разыграли в Белгороде

15 сентября 2018, 21:53
Соревнования состоялись 15 сентября в конноспортивной школе НИУ «БелГУ».

Более 50 спортсменов из 10 команд конноспортивных школ Воронежской, Курской, Орловской и Белгородской областей приняли участие в главном турнире спортивного сезона за Кубок губернатора Белгородской области по конному спорту.

Фото: Валерий Морев

Гостям мероприятия продемонстрирован торжественный парад участников соревнований, выступление артистов МКЦ и почётных гостей. Открыл состязания ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин.

В упорной борьбе Кубок губернатора завоевал спортсмен из села Шушпаново Валуйского района Алексей Киреев на своём пятилетнем коне, которого он вырастил со дня рождения, по кличке Хорс.

Алексей, выступая за КСК «Серебряная подкова», значительно опередил соперников, преодолев препятствия высотой 110 см. Соревнования по выездке начнутся 16 сентября в 10:00.

Фото Валерия Морева

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