Благотворительная акция «Белый цветок»: помощь детям своими руками

День благотворительности «Белый цветок» открыли мастер-классы и работа торговых рядов, где были представлены поделки детей.
Данное мероприятие составляет акт коллективного и публичного милосердия, которое складывается из тоненьких ручейков тысячи жертвователей, тысячи людей, которые желают свершить милосердие ради общего дела, ради того, чтобы оказать помощь тому, кто в ней нуждается. Самое главное, я считаю, что сегодня мы расширяем в нашей области пространство любви, милосердия и доброты. Евгений Савченко, губернатор Белгородской области
Также у храма во имя Святого Архангела Гавриила собрались участники шествия, маршрут которого пролегал к месту проведения ярмарки. Выставку посетил епископ Губкинский и Грайворонский Софроний, где и провёл молебен.
Символично, что накануне празднования дня прославления Святителя Иоасафа, епископа Белгородского, чудотворца, сегодня на благословенной белгородской земле проводится особая акция, особое мероприятие, где мы открываем свои сердца и души, чтобы помочь тем людям, кто нуждается в нашей любви. Белый цвет – это неземной цвет, это цвет чистоты и непорочности, и только чистый человек сможет открыть своё сердце Богу. Я желаю, чтобы милосердие, которому нас Господь учит, коснулось нашего сердца и нашей души.Софроний, епископ Губкинский и Грайворонский
В рамках открытия акции «Белый цветок» прошла благотворительная ярмарка, выставка-продажа поделок белгородских школьников и студентов, мастеров декоративно-прикладного творчества. Все средства, полученные от реализации, были направлены на помощь детям с редкими заболеваниями из Белгородской области.
Традиционным участником акции ежегодно выступает профсоюз «Правда». На благотворительной ярмарке были представлены поделки членов профсоюза, воспитанников Областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и Белгородского центра развития и социализации ребёнка «Южный».
Мы сегодня с детьми приехали, чтобы поддержать эту акцию. Поделки делали дети сами с большим энтузиазмом, потому что очень хотели помочь. Я считаю, что акция очень полезная, и она помогает людям немножко убрать чёрствость в сердце.Ксения Александровна, работник Белгородского центра развития и социализации ребёнка «Южный»
Также для участников мероприятия был подготовлен праздничный концерт от творческих коллективов Белгорода.