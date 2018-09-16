Благотворительная акция «Белый цветок»: помощь детям своими руками

Символично, что накануне празднования дня прославления Святителя Иоасафа, епископа Белгородского, чудотворца, сегодня на благословенной белгородской земле проводится особая акция, особое мероприятие, где мы открываем свои сердца и души, чтобы помочь тем людям, кто нуждается в нашей любви. Белый цвет – это неземной цвет, это цвет чистоты и непорочности, и только чистый человек сможет открыть своё сердце Богу. Я желаю, чтобы милосердие, которому нас Господь учит, коснулось нашего сердца и нашей души.Софроний, епископ Губкинский и Грайворонский