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Posted 10 сентября 2018,, 14:42

Published 10 сентября 2018,, 14:42

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Куда пожаловаться на принудительную покупку школьной мебели?

10 сентября 2018, 14:42
Учебный год только начался, а родители школьников уже жалуются, что в школах им предлагают или заставляют скинуться на покупку шкафчиков для хранения телефонов или купить парты первоклашкам.

Парты

В «Чёрный список» ИА «Бел.Ру» обратились родители белгородских школьников. Они пожаловались, что в школе № 31 родителям первоклашек предложили купить в класс 15 парт и 30 стульев, потому что имевшиеся в наличии забрали с собой в новый класс предыдущие ученики, родители которых мебель и покупали.

Начальник управления образования Белгорода Ирина Гричаникова сообщила, что для первоклассников школы № 31 Белгорода школьная мебель уже куплена, её поставки идут в образовательное учреждение.

В областном департаменте образования сказали, что по фактам незаконного сбора денежных средств родители или законные представители ребёнка могут обратиться непосредственно к учредителю общеобразовательной организации, в департамент образования Белгородской области и другие органы власти.

На официальных сайтах департамента образования области, органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов, размещены номера телефонов доверия, а также организована работа по приёму обращений граждан о фактах коррупционных правонарушений.из ответа департамента образования Белгородской области на запрос ИА «Бел.Ру»

В департаменте пояснили, что обеспечение образовательных организаций необходимой мебелью осуществляется муниципальными органами управления образованием в соответствии с потребностью. Кроме того, обеспечение и замена учебной мебели осуществляется в рамках нового строительства и капитального ремонта образовательных организаций.

Шкафчики для хранения телефонов

16 мая текущего года на областном совете по социально-гуманитарному развитию губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил, что с 1 сентября во всех школах Белгородской области должны быть оборудованы места для временного хранения смартфонов.

Если администрация Ракитянского района централизованно разместила закупку на приобретение шкафов для хранения мобильных телефонов в школах района, то в других муниципалитетах дела обстоят иначе.

В «Чёрный список» написали родители учеников школ № 45 и № 46 Белгорода, которым предлагают купить за собственные деньги шкафчики для телефонов. По словам Светланы Викторовны из Белгорода, в 45-й школе родителей заставляют скидываться на них. В других общеобразовательных учреждениях родителям предлагают либо отправлять ребёнка в школу без гаджета, либо сдавать деньги на шкафчик, куда школьник и спрячет на время уроков телефон.

Я сторонник ограничения использования гаджетов школьниками. На уроках дети должны учиться, а не сидеть в соцсетях. Но если школьная администрация требует от родителей это оплатить – тут другое дело. Насколько мне известно, решение о запрете использования мобильников исходит от губернатора области Евгения Савченко. Расходы на сферу образования в регионе составляют около четверти годового бюджета области. Надо думать, при желании можно было найти денежки на приобретение специальных ящиков. Требовать оплаты административных решений из родительского бюджета – не совсем корректно, по-моему. Моему ребёнку предоставили выбор: или приходишь в школу без мобильника, или покупаешь карту-ключ и оставляешь его в ячейке. Сошлись на первом варианте.Сергей, Яковлевский район

Напомним, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» россиянам гарантируется общедоступность и бесплатность образования в пределах государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований. Оказание платных услуг регулируется правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706.

Образовательное учреждение вправе за счёт средств физических и (или) юридических лиц оказывать платные дополнительные образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися углублённым изучением предметов и другие услуги), не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, а также иные платные услуги в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом учреждения.

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