Куда пожаловаться на принудительную покупку школьной мебели?

Я сторонник ограничения использования гаджетов школьниками. На уроках дети должны учиться, а не сидеть в соцсетях. Но если школьная администрация требует от родителей это оплатить – тут другое дело. Насколько мне известно, решение о запрете использования мобильников исходит от губернатора области Евгения Савченко. Расходы на сферу образования в регионе составляют около четверти годового бюджета области. Надо думать, при желании можно было найти денежки на приобретение специальных ящиков. Требовать оплаты административных решений из родительского бюджета – не совсем корректно, по-моему. Моему ребёнку предоставили выбор: или приходишь в школу без мобильника, или покупаешь карту-ключ и оставляешь его в ячейке. Сошлись на первом варианте.Сергей, Яковлевский район