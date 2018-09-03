Сергей Тараканов: Белгородцы получат в моём лице современного мэра

Сергей Тараканов родился в Белгороде 2 апреля 1985 года. В детский сад ходил на улице Механизаторов, в 2002 году окончил с золотой медалью школу №45 и поступил в «Технолог» на теплоэнергетика, параллельно в 2004 году пошёл учиться на экономиста.
По его словам, ещё учась, понимал, что нужно получать опыт, в 2006 году пошёл работать слесарем третьего разряда на Белгородскую ТЭЦ. Успевал получать два образования и работать. Потом работал машинистом – обходчиком по турбинному оборудованию, машинистом энергоблока. В июле 2010 года перешёл на должность инженера по комплектации оборудования в МПЗ «Агро – Белогорье».
В этой должности проработал год с небольшим, получил повышение до проектного менеджера. Реализовал несколько проектов стоимостью в сотни миллионов рублей. С 26 октября 2013 года, после собеседования с тогдашним мэром Сергеем Боженовым, стал директором «Белводоканала». Женат, двое детей – сыну четыре года, дочери – три месяца.
Современный, конструктивный мэр
Переход из «Агро-Белогорья» был добровольно-принудительным или по желанию?
Была возможность, и я с удовольствием. Я понемногу рос по карьерной лестнице. Может, сразу должность директора такого крупного предприятия – это я перепрыгнул ступеньку. Плюс была вакханалия, передо мной за год три директора сменились. Можно сказать, бросили на амбразуру, и я справился.
Выдвижение своей кандидатуры на пост мэра – это действительно желание занять пост или, может, работа на перспективу?
Я думаю, здесь можно «убить всех зайцев». У нас три кандидата – Даньков, я и Полежаев. Все прекрасно понимают, что у Константина Алексеевича и авторитет, и шансов больше. Но сейчас кандидаты (в горсовет – прим. ред.) переизберутся, как они переизберутся? Я уже почти пять лет занимаю пост руководителя. Себя хвалить – дело не очень хорошее, но, общаясь с другими руководителями в администрации, вижу, что водоканал за пять лет изменился в лучшую сторону. Это видят и люди, и депутаты. И та программа, с которой я иду, может зацепить.
Что получат белгородцы, если мэром Белгорода станет Сергей Тараканов?
Получат честного, добропорядочного, конструктивного, современного мэра. Я буду стараться продолжать тенденцию предыдущих мэров города добра и благополучия, развивать, полностью вкладываться. Недоработки будем исправлять, сделаем город не одним из лучших, а самым лучшим городом – чистым и красивым.
Считаете, что шансы у вас есть?
Я реально оцениваю, что мои шансы, конечно, меньше, чем у Полежаева, но они есть. Поэтому первая задача – победа, а второе, даже если не пройду, я выхожу с некоторыми аспектами программы, на которых хочу акцентировать внимание, чтобы они были услышаны депутатами и Полежаевым, если он победит. То есть, дать правильный посыл, что проблемы есть, их нужно показать, обозначить, и они должны быть услышаны.
Нужна канализация и импульсные счётчики
Что это за проблемы? На чём делаете акцент в своей программе?
Знания и компетенции в сфере водоснабжения и водоотведения, я считаю, глубже, чем у Полежаева. Первый вопрос: канализование неканализованных участков жилой застройки. Болховец, Старый город, Оскочное, другие районы – часто люди обращаются: «Хотим центральную канализацию». Потому что вывозить дорого, неприятный запах. Депутаты горсовета обращались с такой же просьбой. Я поясняю, что это ответственность муниципалитета. Водоканал эксплуатирует уже те сети, которые есть, поддерживаем в надлежащем состоянии. А канализирование неканализованных микрорайонов - это новое строительство. Уважаемый муниципалитет, постройте, нам передайте, а мы будем обслуживать. Поэтому таких мероприятий в инвестпрограмме «Белводоканала» нет.
Это же подводит к экологической проблеме. Больше половины септиков и выгребных ям негерметичны. Они дренируют, и вся масса сточных вод фильтруется через почву. У нас водозаборы находятся и в городской черте, вблизи районов ИЖС. Пока этого нет, но когда-нибудь дойдёт до того, что эта масса будет попадать в водоносный горизонт, который питает Белгород. Мы просто испортим воду. Нужно постепенно закладывать это в бюджет. И люди будут благодарны, и не нужно будет столько платить за вывоз ЖБО.
Говорят, «умные» счётчики собираетесь ставить?
Сейчас мы в ИЖС ставим приборы учёта с импульсным выходом и с передающим устройством. Установка счетчиков происходит на границе разграничения ответственности, т.е. в колодцах. При этом спускать в колодец не надо, т.к вся информация собирается и подаётся автоматически в абонентский отдел, и что очень важно: теряется смысл незаконно врезаться от колодца до ввода в дом, т.к. врезка окажется после прибора учёта. В городе то же самое нужно сделать и в квартирах, т.е. установить счетчики с передачей данных. Контролеры водоканала должны делать обход всех квартир раз в полгода. Но кого-то может не быть дома, кто-то не откроет. Такие приборы учёта решили бы эту проблему. Это вопрос умного города.
Это удобно, но кто за это заплатит?
Где-то нужно идти вскладчину. А в новом строительстве нужно это вписывать в техническое задание застройщику. Со старыми домами сложнее. Но капремонты идут – давайте это включим в капремонт. Да, это затраты, но нужно это продумывать и пробивать внедрение подобных технологий.
Муниципалитет должен находить деньги на поддержку
Что ещё вы предлагаете городу в своей программе?
Уверен, что нужно продумать поддержку пенсионерам, детям войны, людям, которым тяжело. Пенсии сейчас смешные. У меня мама пошла на пенсию. Насчитали смешную – меньше 11 000 рублей. Хотя она работала все годы после университета, зарплата была выше средней. А насчитали копейки. Зачастую ждать помощи неоткуда. К примеру, к нам обращаются с просьбами провести водовод. У кого-то колонка на улице, это неудобно. Мы выделяем средства, помогаем нуждающимся. А где же муниципалитет? Почему не поддерживает социально незащищенных жителей?
А чем должен поддерживать муниципалитет?
Финансированием. Работа по соцзащите ведётся, но, я считаю, не на достаточном уровне. Идёт работа по развитию предпринимательства. Но по статистике малому бизнесу тяжело, он загибается. Крупные развиваются и малых задавливают. Нужно обратить на это внимание.
Каким образом?
Вариантов несколько. Может быть налоговое послабление – налоги у нас немаленькие. Бюджет должен «немного подвинуться», что-то недополучить. Любая поддержка упирается в финансы, бюджет не резиновый, но нужно глубоко погрузиться и вывести правильный баланс, на сейчас я настолько глубоко в вопрос ещё не вник.
Думал, что кандидатов будет больше
Что не сумел сделать Константин Полежаев за время своей работы?
Тот посыл, который закладывался и предыдущими мэрами, - «город добра и благополучия», развитие по всем направлениям, я поддерживаю. Делаем капитальные ремонты, понятно, что это госпрограмма, пытаемся благоустроить сам дом, территорию, построить детскую площадку – это правильно. И это могло делаться, а могло и не делаться. У нас – делается. Константин Алексеевич – дорожник, и у нас очень много меняется дорог. Но, может быть, нужно было чуть меньше на дороги, а чуть больше на водоснабжение и другие сферы? Да, у нас город добра и благополучия, но есть вопросы, которые нужно поднимать и проблемы, которые нужно решать.
Вопрос в здравоохранении. Передали из муниципалитета в область – насколько это правильно? Может, город не справлялся? Не хватало финансирования, внимания? Раз передали, значит, проблемы были и остаются, здесь нужно всячески вместе с областью работать, искать решения.
Когда выдвигались, вы знали, что Полежаев пойдёт на второй срок, что будут ещё кандидаты?
Я думал, что кандидатов будет больше пяти. В прошлом Андрей Маликов выдвигался, думал, что он может выйти, у депутатов заканчиваются полномочия, кто-то из них мог заявиться, кто-то из руководителей предприятий. Три человека – это мало. Я не сомневался, что Полежаев будет выдвигаться, это было прогнозируемо.
33 года для мэра – в самый раз
33 года для мэра Белгорода – это не слишком мало?
Немцов стал мэром в 32 года, в Калининградской области губернатору чуть за 30, я даже опоздал. Я смотрю тенденцию – руководители помолодели. Когда я приходил (в водоканал – прим.ред.) в 28 с половиной лет, многие бегали: «Что он пришёл? Что он знает? Что он сделает?». Стали на правильные рельсы, двигаемся, вроде всё нормально, получается. Да, 33 – это немного, но учитывая общую тенденцию по России – это нормально.
Ваши конкуренты представляют политические партии. Вы – самовыдвиженец. Политикой никогда не занимались?
Как-то было не до того. Честно скажу, предлагали и «Единая Россия», и ЛДПР. Выбирая из всех партий, лет десять назад уверенно голосовал за ЛДПР. Я поддерживал Жириновского, либерал-демократов. Сейчас Жириновский уже не тот, и я, если отдавать предпочтение, ближе к «единороссам». Может быть, потому, что все хотят быть победителями? Но я не все взгляды разделяю. Например, не поддерживаю пенсионную реформу. Мама успела уйти, а папа не успел. Владимир Путин выступал, всё по полочкам разложил, но всё равно непонятно, почему до этого дошло. Особой надобности вступать в партию у меня не было.
А после определения кандидатуры мэра не планируете?
Не исключено. Предыдущий руководитель «Белводоканала» был депутатом, правящую партию поддерживал. И мне говорили: «Идите, будете депутатом, будете вопросы решать». Но много вопросов нужно решать здесь. А вот весной подумал, почему бы и не замахнуться, и летом решился пойти на выборы мэра.
Мы с Даньковым не спойлеры, а конкуренты
У нас почему-то принято кандидатов – не фаворитов называть спойлерами.
Спойлеры, технические кандидаты… Смотрите, нас трое. Было бы шестеро – все были бы спойлерами? Получается, один есть, а остальным вообще не заявляться? И что бы было? Как в СССР было – одна кандидатура, и все «за».
Конкуренция должна быть. Хотя бы чтобы встряхнуть ситуацию, показать, что кандидат не один, есть ещё варианты. «Подумать о том, что надо стараться, не расслабляться, потому что есть другие, а мы растём, развиваемся и можем когда-то и подсидеть». По-хорошему (улыбается). Шансов, конечно, у Константина Алексеевича больше, но называть нас спойлерами – и за себя, и за Сергея Данькова я бы так не сказал. Мы – претенденты, пусть и с меньшими шансами.
Как относитесь к идее вернуть выборы мэра Белгорода населением?
Это было бы правильно.
Необходимое повышение тарифов продавить не удалось
Вы пришли в водоканал в конце 2013 года, а уже в 2014 горсовет предложил повышение тарифов чуть ли не в три-четыре раза.
Это мы предложили горсовету. Именно водоканал был инициатором, я это подтверждаю. Тариф, который установлен, экономически не обоснован. Это получилось потому, что раньше рост был искусственно занижен.Газ рос, электричество росло. Например, в 2010 или 2011 году электроэнергия выросла на 20 с лишним процентов, а вода – на свои 3-4 %. Полгода водоканал нормально работал, а во втором полугодии - полез в долги, так как затраты на электроэнергию значительно выросли.
Мы пытались доказать это и комиссии по регулированию цен и тарифов. Они считают наши затраты, но не учитывают, что затраты должны быть больше. Пошли к депутатам, вроде, доказали, они готовы были нас поддержать, пусть и со второго раза.С учётом реконструкции городских очистных сооружений, которые нужно делать, и за пять лет мы мало сделали из того, что хотели. Мы закладывали эту реконструкцию. Стоимость обновления составила 2,7 млрд рублей. Нам сказали: «Это много, идите пересчитывайте». Рост тарифов нужен был и тогда, и нужен сейчас. Но тогда не было ограничения в превышении индекса роста оплаты граждан в 4 %. Можно было успеть это сделать, проскочить. Сейчас это невозможно.
Проблемы белгородцев нужно решать в том числе и за деньги белгородцев
Какой тариф на водоснабжение сейчас устроил бы водоканал?
Думаю, 30 – 32 рубля. Это чтобы всё привести в порядок. Сейчас тариф – 17 рублей 30 копеек за водоснабжение и 18 рублей 80 копеек – за водоотведение. Если бы тогда подняли, потом бы мы росли на 3-4 %. Сети лучше не становятся, снежным комом это накапливается.
Вы много говорите о тарифах по воде. Вы станете мэром: не будут ли все проблемы белгородцев решаться за счёт самих белгородцев, то есть повышением тарифов на всё?
Получается так. Ситуация уже сложилась. Мы пытаемся исправить её. Я не скрываю, момент был упущен. Тут нужна и поддержка муниципалитета, и поддержка областной администрации. На следующий год Федерация планируют открыть программу «Чистая вода», можно заявиться на частичное финансирование. Что-то ляжет на людей, что-то – из других источников.
Это снова о воде. А в других сферах? В том же городском транспорте, где предприятие практически банкрот?
Да, года три уже пытаются вывести, меняются руководители, но не приводит это ни к чему. Едут автобусы полупустые, людям проще на маршрутках. Тут целая проблема, в которую нужно вникать и погружаться. Сейчас я вам не выложу готовое решение.
Частные инвестиции не всегда хорошо
Говорилось о привлечении частных инвестиций в водоканал. Как рассматриваете такие перспективы в применении к городскому хозяйству в целом?
Концессия водоканалу нужна в рамках захода областной администрации. Привлечение кого-то из Москвы, считаю, неправильно. В Воронеже зашёл Росводоканал, и мы не видим положительных тенденций. Недовольна и администрация городская, и люди недовольны. Обещали «золотые горы», а по факту начали выкачивать деньги, решать свои интересы. Копейку дали, а потом начали выводить. Нам этого не хочется.
С пассажирским транспортом нужно пробовать. Это не такой стратегический ресурс. Можно кого-то привлечь к развитию. Опять же, найдутся ли желающие? Никто не захочет работать в убыток. Инвесторов нужно искать грамотно.
По ТКО появился единый оператор. Надеюсь, что станет лучше. Проблем накопилось много – жалобы, запахи, экология, вывоз не вовремя и не грамотно.
Такое повышение тарифов на вывоз мусора объяснимо?
Да, тарифы сильно растут. Но это областной уровень, муниципалитет вряд ли может что-то сделать. Но если тариф вырос, и люди увидят, что стало гораздо лучше, думаю, это допустимо. Когда вы едете отдыхать, вы выбираете гостиницу по своим доходам – три звезды, четыре, пять, то же и здесь.
Но здесь такого выбора не предусмотрено.
К сожалению, да.
«Салют» должен играть в первой лиге
На ваших страницах в соцсетях видел картинки с чемпионата мира по футболу.
Да. Хотел на чемпионат мира. Удалось выбраться на три матча. Матч открытия и матч за третье место – это было здорово. Получил эмоции, которые ожидал. Болею за ЦСКА. Хожу на матчи «Салюта». Хочется, чтобы вышли в первую лигу. Когда играли там, с большим удовольствием ходил на матчи, особенно, когда команды на кубок серьёзные приезжали. Сыну четыре года – уже ходит заниматься футболом.
На что ещё тратите свободные часы?
Полтора месяца назад купили с супругой велосипеды. И для здоровья полезно, и приятно покататься. Ещё в школе получил первый разряд по шахматам, порой удаётся сыграть партию. Остальное время уделяется работе.
Станете мэром, велодорожки в городе достроите?
К этому идёт. Много друзей моего возраста приобрели велосипеды. Тенденция пошла. В Европе это гораздо больше развито. И мы должны, считаю, здесь приближаться к европейцам.