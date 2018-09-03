Сергей Тараканов: Белгородцы получат в моём лице современного мэра

Мы пытались доказать это и комиссии по регулированию цен и тарифов. Они считают наши затраты, но не учитывают, что затраты должны быть больше. Пошли к депутатам, вроде, доказали, они готовы были нас поддержать, пусть и со второго раза.С учётом реконструкции городских очистных сооружений, которые нужно делать, и за пять лет мы мало сделали из того, что хотели. Мы закладывали эту реконструкцию. Стоимость обновления составила 2,7 млрд рублей. Нам сказали: «Это много, идите пересчитывайте». Рост тарифов нужен был и тогда, и нужен сейчас. Но тогда не было ограничения в превышении индекса роста оплаты граждан в 4 %. Можно было успеть это сделать, проскочить. Сейчас это невозможно.