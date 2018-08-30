Оборудование для распознавания автономеров закупают в Новом Осколе

По условиям контракта, необходимо купить и установить оборудование для распознавания автомобильных номеров, в том числе три видеокамеры с запоминающими устройствами. Начальная (максимальная) цена контракта 530 127 рублей. Деньги возьмут из бюджета муниципального района «Новооскольский район».