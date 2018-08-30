Оборудование для распознавания автономеров закупают в Новом Осколе

Posted 30 августа 2018,, 09:28
Published 30 августа 2018,, 09:28
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Заказчиком закупки выступает единая дежурно-диспетчерская служба-112 Новооскольского района Белгородской области.
По условиям контракта, необходимо купить и установить оборудование для распознавания автомобильных номеров, в том числе три видеокамеры с запоминающими устройствами. Начальная (максимальная) цена контракта 530 127 рублей. Деньги возьмут из бюджета муниципального района «Новооскольский район».
В пояснении закупки говорится, что целью поставки такого оборудования является обеспечение видеофиксации на въездах в город Новый Оскол, обеспечение безопасности и антитеррористической защиты дорог общего пользования.
Подать документы можно до 7 сентября. Победителя определят в электронном аукционе 13 сентября.