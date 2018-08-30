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Posted 30 августа 2018,, 09:28

Published 30 августа 2018,, 09:28

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Оборудование для распознавания автономеров закупают в Новом Осколе

30 августа 2018, 09:28
Камеры установят на въезде в город.

Заказчиком закупки выступает единая дежурно-диспетчерская служба-112 Новооскольского района Белгородской области.

По условиям контракта, необходимо купить и установить оборудование для распознавания автомобильных номеров, в том числе три видеокамеры с запоминающими устройствами. Начальная (максимальная) цена контракта 530 127 рублей. Деньги возьмут из бюджета муниципального района «Новооскольский район».

В пояснении закупки говорится, что целью поставки такого оборудования является обеспечение видеофиксации на въездах в город Новый Оскол, обеспечение безопасности и антитеррористической защиты дорог общего пользования.

Подать документы можно до 7 сентября. Победителя определят в электронном аукционе 13 сентября.

#Новости#Город#Госзакупки#Видеокамеры
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