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Posted 23 августа 2018,, 10:50

Published 23 августа 2018,, 10:50

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

«Белогорье» вошло в десятку лучших на чемпионате России по мотокроссу

23 августа 2018, 10:50
По итогам двух этапов сборная заняла шестое место на чемпионате и седьмое – на первенстве.

Соревнования прошли 17-19 августа в деревне Вельяминово Московской области. На второй этап чемпионата и первенства России съехались 240 спортсменов из 60 городов страны.

Белгородская сборная по мотокроссу в командном зачёте стала седьмой и на чемпионате, и на первенстве. По итогам двух этапов «Белогорье» занимает шестое место на чемпионате и седьмое – на первенстве России. Лучшие результаты показали команды из Пензы и Московской области, сообщает Федерация мотоциклетного спорта Белгородской области.

Подробнее с результатами конкурса можно ознакомиться на сайте Федерации мотоспорта.

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