«Белогорье» вошло в десятку лучших на чемпионате России по мотокроссу

Белгородская сборная по мотокроссу в командном зачёте стала седьмой и на чемпионате, и на первенстве. По итогам двух этапов «Белогорье» занимает шестое место на чемпионате и седьмое – на первенстве России. Лучшие результаты показали команды из Пензы и Московской области, сообщает Федерация мотоциклетного спорта Белгородской области.