«Белогорье» вошло в десятку лучших на чемпионате России по мотокроссу

Posted 23 августа 2018,, 10:50
Published 23 августа 2018,, 10:50
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Соревнования прошли 17-19 августа в деревне Вельяминово Московской области. На второй этап чемпионата и первенства России съехались 240 спортсменов из 60 городов страны.
Белгородская сборная по мотокроссу в командном зачёте стала седьмой и на чемпионате, и на первенстве. По итогам двух этапов «Белогорье» занимает шестое место на чемпионате и седьмое – на первенстве России. Лучшие результаты показали команды из Пензы и Московской области, сообщает Федерация мотоциклетного спорта Белгородской области.