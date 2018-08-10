Покрытие Соборной площади переделают до конца сентября

Напомним, к ремонту покрытия Соборной площади приступили в середине мая и планировали завершить его ко Дню города, но позже появилась информация о разделении реконструкции на два этапа. Во время строительных работ на главной площади Белгорода выложат 16 тыс. м² гранитной брусчатки и плитки, а также свыше 1 000 м² бетонной плитки, оборудуют ливнёвки, заменят электросети и высадят 42 деревьев и 650 м² газона.