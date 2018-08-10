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Posted 10 августа 2018,, 10:53

Published 10 августа 2018,, 10:53

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Покрытие Соборной площади переделают до конца сентября

10 августа 2018, 10:53
Там заменят плиточное покрытие, уберут цементные наплывы и засыплют швы между плиткой.

По информации пресс-службы мэрии, к реконструкции плиточного покрытия приступили после празднования Дня города Белгорода 6 августа. На площади меняют плитку, убирают цемент с покрытия и засыпают швы между плиткой.

Вокруг стелы «Город воинской славы» и на пешеходной зоне со стороны улицы Попова покрытие будет выложено гранитной плиткой, парковку за стелой покроют тротуарной плиткой.

Работы по реконструкции Соборной площади планируют закончить в сентябре.

Напомним, к ремонту покрытия Соборной площади приступили в середине мая и планировали завершить его ко Дню города, но позже появилась информация о разделении реконструкции на два этапа. Во время строительных работ на главной площади Белгорода выложат 16 тыс. м² гранитной брусчатки и плитки, а также свыше 1 000 м² бетонной плитки, оборудуют ливнёвки, заменят электросети и высадят 42 деревьев и 650 м² газона.

Потратят на это 125 млн рублей.

Дизайн-проект благоустройства Соборной площади Белгорода разработал институт «Белгородгражданпроект».

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