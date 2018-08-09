Tele2 развивает монобрендовую сеть в Белгородской области

Развитие качественной сети дистрибуции – одна из стратегически важных задач компании. Мы делаем ставку в первую очередь на увеличение числа точек продаж на популярных маршрутах жителей области или в местах шаговой доступности. Именно поэтому мы включаем в адресную программу и крупные торговые центры, и удалённые от столицы области населённые пункты, где проживает большое количество наших абонентов. Кроме того, учитывая рост популярности онлайн-покупок, мы развиваем продажи и через интернет-магазин Tele2. Во втором полугодии мы продолжим расширять сеть дистрибуции: будем открывать новые монобрендовые салоны связи в регионе и развивать интернет-каналы. Такие действия позволят повысить качество обслуживания и сделать связь Tele2 ещё доступнее для большинства жителей Белгородской области.Геннадий Рыжков, директор белгородского филиала Tele2