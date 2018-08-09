Tele2 развивает монобрендовую сеть в Белгородской области

Posted 9 августа 2018,, 10:30
Published 9 августа 2018,, 10:30
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Компания делает ставку на активное расширение собственной розницы, в том числе в небольших населённых пунктах региона.
Как сообщает пресс-служба компании, приоритетным каналом продаж Tele2 по-прежнему остается монобрендовая сеть. Сегодня в Белгородской области действует 36 фирменных точек продаж и обслуживания: 16 салонов связи и 20 модулей, в которых каждый клиент может получить полный спектр мобильных услуг. С начала этого года в регионе было открыто три новых монобрендовых салона оператора в городах Старый Оскол и Грайворон, в посёлке Волоконовка.
За шесть месяцев текущего года в макрорегионе «Черноземье» открылось 47 новых фирменных торговых точек Tele2: 37 салонов и 10 модулей. В настоящее время жители Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Курской, Орловской, Пензенской, Саратовской, Тамбовской областей и Республики Мордовии могут получить качественное обслуживание в 370 монобрендовых точках оператора.
Большой популярностью в салонах связи Tele2 пользуются услуги страхования абонентского оборудования, цифровой техники и недвижимого имущества. Также покупатели активно приобретают в рассрочку смартфоны на выгодных условиях и покупают лотерейные билеты «Столото».
Кроме того, Tele2 занимается развитием интернет-магазина – онлайн-супермаркета, в котором каждый абонент может самостоятельно сформировать набор услуг или выбрать красивый номер из более чем 500 000 вариантов. Интернет-магазин пользуется высокой популярностью среди белгородцев: за первую половину 2018 года абоненты Tele2 приобрели более 3 000 SIM-карт онлайн.
Ежемесячно в интернет-магазине Tele2 проводятся различные акции. В данный момент действует партнёрская программа «Твой плюс» – возможность получать дополнительный доход, привлекая новых абонентов и партнёров.
Развитие качественной сети дистрибуции – одна из стратегически важных задач компании. Мы делаем ставку в первую очередь на увеличение числа точек продаж на популярных маршрутах жителей области или в местах шаговой доступности. Именно поэтому мы включаем в адресную программу и крупные торговые центры, и удалённые от столицы области населённые пункты, где проживает большое количество наших абонентов. Кроме того, учитывая рост популярности онлайн-покупок, мы развиваем продажи и через интернет-магазин Tele2. Во втором полугодии мы продолжим расширять сеть дистрибуции: будем открывать новые монобрендовые салоны связи в регионе и развивать интернет-каналы. Такие действия позволят повысить качество обслуживания и сделать связь Tele2 ещё доступнее для большинства жителей Белгородской области.Геннадий Рыжков, директор белгородского филиала Tele2
Подробная информация об офисах продаж, действующих на территории Белгородской области, – на официальном сайте tele2.ru.