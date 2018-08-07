Пивные напитки 21 производителя признаны контрафактом

Posted 7 августа 2018,, 08:03
Published 7 августа 2018,, 08:03
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Проверку Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка не прошёл 21 производитель пивных напитков:
Контрольные мероприятия ведомства показали, что по указанным адресам этих организаций нет, хозяйственной деятельности они не ведут, а производственные помещения и технологическое оборудование отсутствуют, сообщили в пресс-службе департамента экономического развития области.
При этом анализ сведений из ЕГАИС зафиксировал факты производства и поставки названными организациями пива и пивных напитков в больших объёмах. В системе введены временные меры по контролю за оборотом партий пивной продукции.
Проведённые экспертизы показали, что образцы пивной продукции не соответствуют требованиям Межгосударственных стандартов РФ по физико-химическим и органолептическим показателям.
Чтобы не допустить попадания некачественной пивной продукции на рынок Белгородской области, департамент экономического развития региона призывает организации и индивидуальных предпринимателей, занимающихся торговлей пива и пивных напитков, тщательно проверять сопроводительные документы у контрагентов при закупке продукции.
При обнаружении признаков поддельной пивной продукции информацию необходимо оперативно передать по телефону горячей линии: 8 (4722) 35-30-44.