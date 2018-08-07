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Posted 7 августа 2018,, 08:03

Published 7 августа 2018,, 08:03

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Пивные напитки 21 производителя признаны контрафактом

7 августа 2018, 08:03
Жителей и торговые предприятия Белгородской области призывают быть внимательнее и осторожнее.

Проверку Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка не прошёл 21 производитель пивных напитков:

  • ООО «Драйтл» (ИНН 7731371613),
  • ООО «Феникс» (ИНН 7714974160),
  • ООО «Ольмека» (ИНН 9729075561),
  • ООО «Ларедо» (7736286591),
  • ООО «Делин» (ИНН 7736295204),
  • ООО «Магнолия» (ИНН 7725375190),
  • ООО «Дельмари» (ИНН 7714993773),
  • ООО «Горизонт» (ИНН 7751085843),
  • ООО «Темпус» (ИНН 9723028822),
  • ООО «Ардина Стафф» (ИНН 9709006337),
  • ООО «Бизнестрейд» (ИНН 7734400012),
  • ООО «Компания Крикс» (ИНН 7733314882),
  • ООО «Логистика» (ИНН 9723010092),
  • ООО «Лакшери стайл» (ИНН 7751046160),
  • ООО «Высота» (ИНН 7743227364),
  • ООО «Климат Мастер» (ИНН 9721026121),
  • ООО «ПК “Стольный град”» (ИНН 9102199832),
  • ООО «Аква-лайф» (ИНН 9729060283),
  • ООО «Анри» (ИНН 7713664825),
  • ООО «Напитки Запада» (ИНН 7725349200),
  • ООО «Парус» (ИНН 7751131698).

Контрольные мероприятия ведомства показали, что по указанным адресам этих организаций нет, хозяйственной деятельности они не ведут, а производственные помещения и технологическое оборудование отсутствуют, сообщили в пресс-службе департамента экономического развития области.

При этом анализ сведений из ЕГАИС зафиксировал факты производства и поставки названными организациями пива и пивных напитков в больших объёмах. В системе введены временные меры по контролю за оборотом партий пивной продукции.

Проведённые экспертизы показали, что образцы пивной продукции не соответствуют требованиям Межгосударственных стандартов РФ по физико-химическим и органолептическим показателям.

Подробную информацию о торговых марках пивной продукции с признаками нелегального оборота, выявленной в первой и второй проверках, можно найти в открытом доступе на официальном сайте Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

Чтобы не допустить попадания некачественной пивной продукции на рынок Белгородской области, департамент экономического развития региона призывает организации и индивидуальных предпринимателей, занимающихся торговлей пива и пивных напитков, тщательно проверять сопроводительные документы у контрагентов при закупке продукции.

При обнаружении признаков поддельной пивной продукции информацию необходимо оперативно передать по телефону горячей линии: 8 (4722) 35-30-44.

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