О чём рассказали приглашённые мэрией блогеры?

Posted 6 августа 2018,, 08:42
Published 6 августа 2018,, 08:42
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
У блогеров «Двое и алое» (супруги Оксана и Борис) основная аудитория находится в «Одноклассниках», там у них подписчиков немногим более 100 тыс. человек. Отметим, что это на порядок больше заявленных условий, предложенных в контракте на портале госзакупок: там значилось, что охват аудитории – не менее 5 000 подписчиков у каждого из блогеров. Также «Двое и алое» есть в «ВКонтакте» (порядка 200 подписчиков), в Facebook (1,5 тыс. подписчиков), в Instagram – 4 200 подписчиков, на youtube-канале меньше двух тысяч фолловеров.
В первом видео о Белгороде блогеры побывали на экскурсии в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление», на площадках фестиваля «Русская каша» и полетали на аэростате.
В другом ролике они попробовали солдатскую кашу в троллейбусе № 8 и совершенно случайно прорекламировали кофейню «Калипсо», посещение которой входило в условия контракта на портале госзакупок.
«Мы увидим Белгород с высоты птичьего полёта практически», – говорит Олеся. В это время она находится на смотровой площадке возле памятника князю Владимиру, а не в корзине аэростата, как мог подумать читатель из цитаты блогера. После смотровой площадки гости в стриме показали «Динопарк».
По условиям контракта приглашённые блогеры должны до 1 сентября 2018 года выпустить не менее четырёх постов в соцсетях. На момент публикации этой заметки на странице блогеров в «Одноклассниках», где и располагается их основная аудитория фолловеров, было размещено четыре стрима (прямые трансляции) о Белгороде и один «Что дают в купе-люкс?» (из Москвы в Белгород «популярные российские блогеры» по условиям контракта на портале госзакупок приехали в купе-люкс).
Напомним, лот на двухдневный тур по Белгороду для двух «популярных российских блогеров» был размещён на портале госзакупок. В характеристике услуги было обговорено, что блог-тур должен сформировать позитивный имидж Белгорода как города с богатой военной историей, динамично развивающейся туристической инфраструктурой. На эти цели мэрия потратила 180 тыс. рублей.