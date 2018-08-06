О чём рассказали приглашённые мэрией блогеры?

У блогеров «Двое и алое» (супруги Оксана и Борис) основная аудитория находится в «Одноклассниках», там у них подписчиков немногим более 100 тыс. человек. Отметим, что это на порядок больше заявленных условий, предложенных в контракте на портале госзакупок: там значилось, что охват аудитории – не менее 5 000 подписчиков у каждого из блогеров. Также «Двое и алое» есть в «ВКонтакте» (порядка 200 подписчиков), в Facebook (1,5 тыс. подписчиков), в Instagram – 4 200 подписчиков, на youtube-канале меньше двух тысяч фолловеров.