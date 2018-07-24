Глава Хакасии Виктор Зимин ночью выезжал на пожар в Черногорске

Posted 24 июля 2018,, 14:05
Published 24 июля 2018,, 14:05
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как информирует издание АИС, проживающие в Черногорске граждане писали жалобы на странички Зимина в соцсетях. Люди сообщали о сильном задымление, вызывающем тошноту. Множество гневных писем заставили Зимина быстро собраться и отправиться на место событий. Политик приехал на горящий полигон той же ночью. Оперативный штаб по тушению пожара был разбит прямо на свалке.
Стало известно, что чиновники Черногорска не просили помощи у республиканских ведомств. Зимин сделал за это представителям местной власти выговор. Городские управленцы думали, что справятся с пожаром собственными силами.
Глава республики привлек к участию в тушении пожара профильные министерства и ведомства. Зимин заявил, что огонь для населенных пунктов угрозы не представляет. Вместе с этим в Черногорске фиксируется скопление большого количества дыма от продуктов горения.
Глава Хакасии распорядился потушить возгорание на полигоне как можно быстрее. 24 июля, на заседании правительства Хакасии Зимин объявил о решении оказать Черногорску финансовую помощь и ввести в городе режим ЧС.
Как только руководитель региона прибыл в Черногорск, в тушении горящей свалки задействовали 24 единицы специальной техники. Машины сейчас отсыпают грунт. На месте дежурят пожарные машины МЧС.
При изменении направления ветра дым с горящего полигона пойдет в сторону населенных пунктов. Руководство Хакасии просит своих земляков проявить терпение и спокойствие.