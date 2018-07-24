Глава Хакасии Виктор Зимин ночью выезжал на пожар в Черногорске

Как информирует издание АИС, проживающие в Черногорске граждане писали жалобы на странички Зимина в соцсетях. Люди сообщали о сильном задымление, вызывающем тошноту. Множество гневных писем заставили Зимина быстро собраться и отправиться на место событий. Политик приехал на горящий полигон той же ночью. Оперативный штаб по тушению пожара был разбит прямо на свалке.