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Posted 24 июля 2018,, 14:05

Published 24 июля 2018,, 14:05

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Глава Хакасии Виктор Зимин ночью выезжал на пожар в Черногорске

24 июля 2018, 14:05
Поздним вечером в понедельник в хакасском городке Черногорск наблюдалось сильное задымление. Виной этому стал пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Из-за сильного ветра пламя и задымление усилились. В районе был введен режим ЧС. На горящую свалку приехал глава Хакасии Виктор Зимин.

Как информирует издание АИС, проживающие в Черногорске граждане писали жалобы на странички Зимина в соцсетях. Люди сообщали о сильном задымление, вызывающем тошноту. Множество гневных писем заставили Зимина быстро собраться и отправиться на место событий. Политик приехал на горящий полигон той же ночью. Оперативный штаб по тушению пожара был разбит прямо на свалке.

Стало известно, что чиновники Черногорска не просили помощи у республиканских ведомств. Зимин сделал за это представителям местной власти выговор. Городские управленцы думали, что справятся с пожаром собственными силами.

Глава республики привлек к участию в тушении пожара профильные министерства и ведомства. Зимин заявил, что огонь для населенных пунктов угрозы не представляет. Вместе с этим в Черногорске фиксируется скопление большого количества дыма от продуктов горения.

Глава Хакасии распорядился потушить возгорание на полигоне как можно быстрее. 24 июля, на заседании правительства Хакасии Зимин объявил о решении оказать Черногорску финансовую помощь и ввести в городе режим ЧС.

Как только руководитель региона прибыл в Черногорск, в тушении горящей свалки задействовали 24 единицы специальной техники. Машины сейчас отсыпают грунт. На месте дежурят пожарные машины МЧС.

При изменении направления ветра дым с горящего полигона пойдет в сторону населенных пунктов. Руководство Хакасии просит своих земляков проявить терпение и спокойствие.

#Новости#Общество#Юлия Кононенко
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