Антон Силуанов о пенсионной реформе: «Иначе нельзя»

Чуть-чуть посмотрев наши прогнозы по демографии, прогнозы, а какие уровни пенсий мы будем получать через некоторое время, мы видим, что без изменений, без донастройки пенсионной системы это будет не тот уровень, на который мы рассчитываем и который является достойным для человека, который всю жизнь работал и вышел на пенсию.Антон Силуанов