Антон Силуанов о пенсионной реформе: «Иначе нельзя»

Posted 16 июля 2018, 15:17
Published 16 июля 2018, 15:17
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Вице-премьер сделал акцент на резком снижении соотношения работающих граждан и пенсионеров – 1,8 к 1, при этом цифры немного завышены. Реально же официально работающих и отчисляющих деньги в ПФР ещё меньше – 1,2:1. В самом Пенсионном фонде наблюдается дефицит в 1 трлн рублей, разница между доходами и расходами – 3 трлн рублей.
Если не провести реформу, пенсии значительно уменьшатся, уверяет Силуанов. Сейчас размер пенсии составляет 33 % от зарплаты. Без проведения манёвра сумма снизится до 20 %.
Чуть-чуть посмотрев наши прогнозы по демографии, прогнозы, а какие уровни пенсий мы будем получать через некоторое время, мы видим, что без изменений, без донастройки пенсионной системы это будет не тот уровень, на который мы рассчитываем и который является достойным для человека, который всю жизнь работал и вышел на пенсию.Антон Силуанов
В результате реформы все средства направят на повышение пенсий. Размер выплат вырастет до 40 % от зарплаты, что соответствует общемировому стандарту. Напомнил министр и о том, что переход на новый пенсионный возраст будет постепенным – 10 лет у мужчин и 16 лет у женщин.
Силуанов рассказал, что повышение возраста в правительстве обсуждают уже 10 лет. К тому же, подчеркнул спикер, реформу действительно можно провести на фоне запуска проектов преобразований в здравоохранении, образовании, социальной инфраструктуре и пр. Полученные средства от повышения НДС будут направлены на дальнейшие качественные изменения.