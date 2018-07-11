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Posted 11 июля 2018,, 07:37

Published 11 июля 2018,, 07:37

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Школу-интернат № 23 в Белгороде отремонтируют за 101 миллион рублей

11 июля 2018, 07:37
Электронные торги выиграл ООО «Подрядчик». Компания предложила на одну копейку меньше, чем начальная (максимальная) цена контракта.

На сайте госзакупок был выставлен лот на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в Белгородской коррекционной общеобразовательной школе-интернате № 23 (под лимит 2018-2019 гг.). Согласно документации закупки, капремонт должен включать ремонт кровли, инженерных сетей, системы отопления.

Также необходимо отремонтировать фасад и провести внутренние работы, в том числе заменить полы, двери, окна и потолок «Армстронг». Финансирование осуществляется за счёт средств бюджетных учреждений (субсидии областного бюджета).

Работы должны быть закончены до 1 мая 2019 года.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 101 745 563 рубля, ООО «Подрядчик» предложило на копейку меньше и выиграло торги.

«По результатам рассмотрения вторых частей заявок принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нём или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нём (ч.13 ст.69 44-ФЗ)», – поясняется отсутствие второго победителя на сайте госзакупок.

Справка. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», общество с ограниченной ответственностью «Подрядчик» зарегистрировано в Белгородской области в декабре 2007 года, занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководителем и бенефициаром предприятия является ЛюбовьЧудакова.

#Новости#Город#Капремонт#Госзакупки#Капремонт школы
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