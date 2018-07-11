Школу-интернат № 23 в Белгороде отремонтируют за 101 миллион рублей

«По результатам рассмотрения вторых частей заявок принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нём или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нём (ч.13 ст.69 44-ФЗ)», – поясняется отсутствие второго победителя на сайте госзакупок.