Школу-интернат № 23 в Белгороде отремонтируют за 101 миллион рублей

Posted 11 июля 2018,, 07:37
Published 11 июля 2018,, 07:37
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
На сайте госзакупок был выставлен лот на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в Белгородской коррекционной общеобразовательной школе-интернате № 23 (под лимит 2018-2019 гг.). Согласно документации закупки, капремонт должен включать ремонт кровли, инженерных сетей, системы отопления.
Также необходимо отремонтировать фасад и провести внутренние работы, в том числе заменить полы, двери, окна и потолок «Армстронг». Финансирование осуществляется за счёт средств бюджетных учреждений (субсидии областного бюджета).
Работы должны быть закончены до 1 мая 2019 года.
Начальная (максимальная) цена контракта составила 101 745 563 рубля, ООО «Подрядчик» предложило на копейку меньше и выиграло торги.
«По результатам рассмотрения вторых частей заявок принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нём или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нём (ч.13 ст.69 44-ФЗ)», – поясняется отсутствие второго победителя на сайте госзакупок.
Справка. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», общество с ограниченной ответственностью «Подрядчик» зарегистрировано в Белгородской области в декабре 2007 года, занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководителем и бенефициаром предприятия является ЛюбовьЧудакова.