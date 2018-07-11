30 коллективов соберёт Парад духовых оркестров России в Прохоровке

Участниками парада станут оркестры из Белгородской области, Москвы и Московской области, Липецка, Воронежа, Тулы, Калуги, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. В этот день запланированы выступления Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации (начальник оркестра – заслуженный артист России, полковник Сергей Дурыгин) и Главного военного дирижёра Вооружённых Сил Российской Федерации, заслуженного артиста России, полковника Тимофея Маякина.