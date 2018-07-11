30 коллективов соберёт Парад духовых оркестров России в Прохоровке

Posted 11 июля 2018,, 07:16
Published 11 июля 2018,, 07:16
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Парад духовых оркестров России «Первый салют Победы» пройдёт в рамках фестиваля «Третье ратное поле России».
Мероприятие начнётся в 10:00 12 июля в Прохоровке. 13 июля парад охватит Старый Оскол, 14 июля – Белгород. Мероприятия запланированы также в районах Белгородской области и детских оздоровительных лагерях.
В парадных расчётах на Прохоровском поле пройдут более 800 музыкантов. Для гостей будут демонстрировать своё мастерство три десятка коллективов.
Участниками парада станут оркестры из Белгородской области, Москвы и Московской области, Липецка, Воронежа, Тулы, Калуги, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. В этот день запланированы выступления Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации (начальник оркестра – заслуженный артист России, полковник Сергей Дурыгин) и Главного военного дирижёра Вооружённых Сил Российской Федерации, заслуженного артиста России, полковника Тимофея Маякина.
Отдельного внимания заслуживают также выступление духового оркестра Правительства Республики Тывы – единственного в России конного духового коллектива и ансамбля мажореток «Истра», рассказали в Белгородской филармонии.