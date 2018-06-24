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Что делать, если вы нашли птенца?

24 июня 2018, 07:06
Биолог Ольга Кувыкина предостерегает от основных ошибок, которые допускают горожане, подобрав выпавших из гнезда птенцов.

Каждое лето я получаю письма с просьбами помочь выкормить птенцов. Начинаются они одинаково: «Птенчики выпали из гнезда! Кругом кошки, люди, машины, поэтому я забрал их домой. Но что теперь делать?». Иногда меня буквально шантажируют, давят на жалость, что, мол, если я не заберу птичку, она умрет. Эти горе-спасатели пишут в соцсетях, какие они добрые, и какие все вокруг чёрствые. Но не следует путать чёрствость с реализмом и пониманием ситуации.

В разных странах отношение к птицам разное. Коста-Рика, например, живёт экотуризмом, поэтому во дворах отелей висят поилки с сахарной водой для колибри, а группы бёрдвотчеров – любителей наблюдать за птицами – бродят по лесам с утра до ночи в обнимку с огромными фотокамерами.

В Нидерландах птичек не обижают, и цапли сидят на капотах машин, а певчие птицы подпускают на расстояние вытянутой руки.

На Кипре и в Италии вошли в моду закуски из пеночек, щеглов и других мелких певчих птиц. Миллионы пернатых ежегодно попадают в сети и оказываются в животах гурманов. Численность певчих птиц падает. Варварство, новое Средневековье, бессмысленная жестокость.

В Лаосе с голода едят всё, что шевелится, поэтому достаётся не только птичкам, но и лягушкам, и жукам.

Россияне впадают в две крайности: от полнейшего равнодушия, когда не замечают во дворе даже таких ярких и крупных красавцев, как снегири и сойки, – до сильной жалости и доброты, и эта доброта убивает.

Малыши большинства наших пернатых покидают гнёзда, ещё не умея нормально летать. Рассеявшись по округе, у них больше шансов выжить, чем сидя в одном гнезде на глазах у хищников. Такие летуны-подростки называются слётками. Они сидят в кустах, пищат и ждут родителей. Родители присматривают за ними, кормят, учат добывать пищу и распознавать врагов. Взрослые синицы редко попадают в лапы хищникам, а вот наивные слётки, которые сами прыгают к ним в рот, – запросто. Поэтому выводки мелких птиц многочисленны и рассчитаны на то, что из шести, допустим, выживут двое. Самые смелые, умные и маневренные.

Первые несколько дней вылета из гнезда наиболее опасны. Птенцы дроздов сидят в траве, где их душат собаки – как бродячие, так и владельческие. Охочи псы и до утят и других водоплавающих – как раз сегодня мне пришлось кое-что сказать владельцу хаски и питбуля, который спустил своих любимцев на камышниц в пруду.

Камышницы (их путают с утками, но это родственники журавлей), чомги, лебеди и утки разных видов – это наша родная, дикая фауна, требующая охраны, а собаки – это инвазивный вид, который должен находиться под контролем.

При желании собаку можно обучить не преследовать птиц и кошек. Беготня псов за другими животными во многих странах чревата для самих же собак – в заповедниках их имеют право отстреливать, иначе загнанные собаками олени и другие звери погибают от ран и стресса.

Сойки, вороны, гуси и некоторые другие птицы не глупее собак. Они сильно страдают, когда те поедают их малышей. Когда ко мне попала белая швейцарская овчарка, я её быстро отучила бегать за ежами и другими животными. Очень уж умная оказалась собака, каждое моё слово понимала.

Ещё одна беда для водоплавающих птиц – «окультуривание» водных угодий. По берегам водоёмов скашивают траву и делают бетонные насыпи. Утята не могут выбраться из воды, чтобы отдохнуть на суше, и погибают. В Москве отмечена массовая гибель утят после превращения парков в бетонные джунгли. Люди, которым не всё равно, спасают птиц – они делают для них плавающие деревянные плотики. Плотиков нужно много, поскольку более агрессивные лебеди и огари отбирают их у крякв. Идеальное место для уточек, а также для соловьёв и варакушек, гнездящихся на земле, в кустах у воды – это пруд, возле которого никогда не косят м не поджигают траву, не стригут кусты и, конечно же, оставляют берега такими, какими их создала природа! Кстати, в нескольких парках столицы почти исчезли соловьи после «окультуривания».

Прыгающие в кустах синичата, зарянки и дрозды, а то и такая экзотика, как птенцы коростелей, смахивающие на чёрных цыплят, разумеется, привлекают внимание сердобольных граждан. Они забирают «сироток» домой. И напрасно! Единственная возможная помощь слёткам – это посадить их повыше в густые кусты и уйти, уведя за собой кошек и собак. Не нужно долго топтаться возле птенцов, привлекая внимание ворон. Остальное – это то, что я бы обозначила метафорой «кормить свою совесть».

Слётков приносят домой и начинают кормить хлебом, мясом, кошачьим кормом, молоком. Слётков насекомоядных птиц с нежнейшим кишечником! Конечно же, они погибают от отравления. Случается, что люди заходят на нужные форумы и паблики в ВК, например, майбёрдс.ру, определяют вид птицы и узнают, что кормить слётков можно только насекомыми. Покупают сверчков в зоомагазине и таки выкармливают птичек. Но возникает вопрос – а зачем? Выкормыши не выживут в лесу без реабилитации. Они погибнут. Выкормили, выпустили с балкона и радуетесь? Уже на другой день от птенцов ничего не останется. Если отнесёте в лес и запустите их в стаю кочующих певчих птичек, то шансы есть.

Чтобы повысить процент выживаемости с 10 до 90, нужно оставить птичек дома на всю жизнь или же организовать для них реабилитацию – построить большой вольер на даче с травкой, кустами и насекомыми, и учить пернатых друзей самостоятельно добывать пищу. Желательно прикормить рядом стаю синиц и других диких птичек, чтобы слётки могли с ними общаться. Можно обратиться в центры помощи диким животным. В России их мало, и в основном они частные – люди на свои деньги и своими силами спасают животных. Это тяжело. То есть, вряд ли у вас с радостью примут птенца дрозда, а вот птенцам хищных птиц обычно рады. Хищники занесены в Красную книгу. Они крупные, с ними легче возиться.

Когда перед вами не слёток, а птенец, то есть полуголое существо, то вопрос в том, почему он упал? Обычно выпадают слабые, больные, они и так не жильцы. Но в ураган могут выпасть и здоровые. Можно попробовать найти гнездо, принести лестницу и посадить птенцов обратно. То, что родители их не примут – миф. У птиц слабый нюх.

Птенец ранен, крыло висит, нога переломана, но вы упорно вынимаете его из пасти собаки? Хирургия мелких птиц в РФ не развита. Такой птенец – смертник в большинстве случаев.

В Европе часто усыпляют диких животных, если понимают, что им не помочь – например, дятлов, сломавших клювы, птенцов с многочисленными переломами, лис, попавших под машины. Нельзя смотреть, как живое существо медленно умирает в муках. Приезжает государственная ветполиция и делает всё необходимое. Решение принимают специалисты: простые граждане освобождены от этой этической муки. Несложные переломы у сов и других хищных птиц излечимы, но нужна долгая реабилитация в вольере.

Вы не готовы кормить-лечить птенца? Вы хотите его поскорее кому-то отдать, снять с себя груз ответственности, хотя нашли птицу вы? Честнее будет пройти мимо, если это обычный вид вроде дрозда. Редких птиц, конечно, лучше подобрать. Сову всегда можно пристроить в какой-нибудь живой уголок, но не дрозда – птицу шумную и сварливую.

У меня во дворе каждый год гнездятся зарянки, горихвостки, большие синицы, лазоревки, вороны, серые мухоловки, мухоловки-пеструшки, зелёные дятлы. В этом году пожаловала парочка чёрных дятлов – диковинные, огромные птицы. И всё это под носом у котов, которых мне подбросили, и я их вылечила, стерилизовала и сделала прививки. Родители-трясогузки бросаются на котов, когда те проходят мимо птенцов.

Проживание кошек и пернатых рядом вполне возможно при выполнении некоторых условий. Нельзя скашивать всю траву. Нельзя стричь все кусты. Щеглы и снегири едят семена одуванчиков, репейников и пузыреплодника. Слётки прячутся в высокой траве. В густом разнотравье живут насекомые, которыми пернатые кормят своих малышей.

Поджоги и покосы убивают гусениц и других насекомых. В том числе, кстати, редких и красивых бабочек. Так, гусеница винного бражника – он розового цвета – питается на иван-чае, а его тоже любят косить. Гусеницы ярких бабочек-крапивниц и павлиньего глаза кушают в основном крапиву. Скосили всю крапиву – до свидания, милые бабочки.

На кошках должны быть надеты яркие, широкие, заметные для птиц ошейники. На стволы деревьев, где птицы устроили гнездо, можно прицепить пластиковый «воротник», тогда на дерево никто не залезет.

К слову, вороны и сойки охотно поедают утят и птенцов певчих птиц, но эти пернатые бандитки такие умные и интересные, что я не могу называть их «вредными». Однажды я подружилась со слётком вороны – угощала его по чуть-чуть кусочками мяса, а он провожал меня, летал следом. Его родители всё лето ругали птенца за такое доверие к человеку, и осенью они улетели с ним куда-то далеко. Сойку я угощаю грецкими орехами, желудями, кусочками белого хлеба. Снегирей, синиц и белочек – орехами и семечками. Всё солёное, жареное и заплесневелое для птиц – яд.

По утрам во дворе поют иволги, синички, по ночами – соловьи и горихвостки. Я не люблю слушать радио, предпочитаю тишину и пение птиц.

Характерная примета наступления тёплой, стабильной весны – возвращение стрижей из Африки домой. Их часто путают с ласточками, хотя в отличие от ласточек эти пернатые летают со скоростью истребителей, почти ничем не болеют и издают громкое, пронзительное «Взиии-взиии!».

У стрижей, как ни странно, не бывает слётков. Птенцы вылетают из гнезда тогда, когда они уже приспособлены к взрослой жизни. Ударяясь о стены домов, порой стрижи падают на землю и некоторое время лежат там, оглушённые. Лапки короткие, крылья длинные – с земли не взлететь. Нужно взять стрижа в руки, забраться на возвышенность, поднять птицу вверх, и она сама улетит.

Нередко слишком любопытные птенцы вываливаются из гнёзд под крышами и лежат на тротуаре. Если нет возможности подсадить птичек обратно, то можно стать их приёмными родителями на месяц-другой. Стрижи всё делают в полёте, даже пьют на лету. Родителям не нужно их учить каким-то специальным навыкам. Так что ручных стрижей можно и нужно сразу же выпускать. Они присоседятся к стае и улетят в августе в Африку.

Выкормить стрижонка не так-то просто – каждые два часа придётся пичкать его брюшками замороженных банановых сверчков и поить водой из пипетки. Сверчки с доставкой легко заказываются через Интернет. Обо всех тонкостях выкармливания стрижат рекомендую почитать на портале «Подарите птице небо!».

Забавно, что однажды именно хищник – кот – помог спасти стрижа. Я часто гуляла с гениальным чёрным котом, который понимал меня, как человек. Он повсюду ходил за мной нога в ногу. Птиц он не обижал, но мышей ловил иногда. Кот повёл меня к дому, где выпал птенец – кот об этом знал, а я – нет. Он сел рядом и мяукнул. Вокруг стрижонка стояли люди, которые пытались накормить его хлебом. Я забрала голенького стрижа домой. Когда он вырос и взлетел с моей ладони чётко вверх, как ракета, было немного грустно – я к нему привязалась...

P.S.: Вот что написала Ольга после ознакомления с публикацией на портале ИА «Бел.Ру» про разрушение ласточкиных гнёзд при капремонте:

– Фотографии ужасающие. А ведь на Руси всегда любили ласточек и привечали их.

Это совсем беспомощные птенцы, да ещё и израненные. Они смертники. Осталось их только похоронить.

На будущее – нужно или делать ремонт осенью, или весной сбивать длинными шестами гнёзда ласточек, которые только начали их строить. Тогда птицы улетят в другое место.

Можно делать специальные искусственные гнездовья для ласточек там, где они никому не помешают. Схемы разных гнездовий есть на сайте Союза охраны птиц России.

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#Помощь бездомным животным#Синица#Птенцы
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