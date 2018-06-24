Что делать, если вы нашли птенца?

Ещё одна беда для водоплавающих птиц – «окультуривание» водных угодий. По берегам водоёмов скашивают траву и делают бетонные насыпи. Утята не могут выбраться из воды, чтобы отдохнуть на суше, и погибают. В Москве отмечена массовая гибель утят после превращения парков в бетонные джунгли. Люди, которым не всё равно, спасают птиц – они делают для них плавающие деревянные плотики. Плотиков нужно много, поскольку более агрессивные лебеди и огари отбирают их у крякв. Идеальное место для уточек, а также для соловьёв и варакушек, гнездящихся на земле, в кустах у воды – это пруд, возле которого никогда не косят м не поджигают траву, не стригут кусты и, конечно же, оставляют берега такими, какими их создала природа! Кстати, в нескольких парках столицы почти исчезли соловьи после «окультуривания».