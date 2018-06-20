Ночью 22 июня в Белгороде зажгут 1 418 свечей в память о каждом дне войны

В 04:00 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. 190 дивизий (до 5 млн человек), более 4 тыс. танков, свыше 47 тыс. орудий и миномётов, около 4,3 тыс. самолётов, почти 250 кораблей противника − им противостояли 186 наших дивизий (около 3 млн. человек), более 3,9 тыс. танков, 10 тыс. самолётов (включая авиацию Северного, Балтийского и Черноморского флотов).