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Ночью 22 июня в Белгороде зажгут 1 418 свечей в память о каждом дне войны

20 июня 2018, 11:06
Мероприятия в День памяти и скорби в областном центре начнутся в 02:30.

Героико-патриотическую акцию «Самый длинный день в году», посвящённую светлой памяти советских людей, отдавших свою жизнь за Отчизну, за освобождение народов от фашизма, организовал музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление».

22 июня в 02:30 на центральной площадке перед зданием музея-диорамы участники акции зажгут 1 418 свечей в память о каждом дне войны.

В 03:00 мероприятие продолжит литературно-музыкальная композиция «Эта память, верьте люди, всей земле нужна!». В 03:30 состоится возложение гирлянды Славы к Вечному огню на Соборной площади и панихида о погибших.

В 04:00 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. 190 дивизий (до 5 млн человек), более 4 тыс. танков, свыше 47 тыс. орудий и миномётов, около 4,3 тыс. самолётов, почти 250 кораблей противника − им противостояли 186 наших дивизий (около 3 млн. человек), более 3,9 тыс. танков, 10 тыс. самолётов (включая авиацию Северного, Балтийского и Черноморского флотов).

Так началась Великая Отечественная война нашего народа против немецко-фашистских захватчиков, которая продлилась 1 418 дней и ночей.

22 июня как День памяти и скорби установил президент РФ Борис Ельцин в 1996 году. В этом году исполняется 77 лет со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

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1418 свечей зажгли в Белгороде в память о жертвах Великой Отечественной войны
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