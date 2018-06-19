Пенсии на 1 000 рублей повысят с помощью индексации

Как ранее сообщала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в среднем за год доход неработающих пенсионеров после повышения пенсионного возраста с 2019 года увеличится примерно на 12 тыс. рублей в зависимости от стажа и уплаченных страховых взносов. Ежемесячно пенсионер будет получать сумму на 1 тыс. рублей больше, чем годом ранее. И если в 2018 году, например, пенсионер получал 14 тыс. рублей, то в 2019 году с учётом графика индексации пенсия составит 15 тыс. рублей.