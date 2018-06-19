Пенсии на 1 000 рублей повысят с помощью индексации

В среднем повышение составит 1 000 рублей и будет производиться через индексацию пенсий. Это означает, что затронет оно только неработающих пенсионеров, пишет ТАСС со ссылкой на Минтруд.
Как ранее сообщала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в среднем за год доход неработающих пенсионеров после повышения пенсионного возраста с 2019 года увеличится примерно на 12 тыс. рублей в зависимости от стажа и уплаченных страховых взносов. Ежемесячно пенсионер будет получать сумму на 1 тыс. рублей больше, чем годом ранее. И если в 2018 году, например, пенсионер получал 14 тыс. рублей, то в 2019 году с учётом графика индексации пенсия составит 15 тыс. рублей.
Что касается работающих пенсионеров, которых по данным ПФР в России на 1 мая 2018 года было почти 9 млн человек, то их пенсии ежегодно повышаются с 1 августа. Размер прибавки зависит от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем за трудовой год. Средняя прибавка к пенсии с 1 августа 2017 года составила 169 рублей.
В ПФР отметили, что социальные выплаты по линии фонда также индексируются всем пенсионерам, независимо от трудоустройства. После увольнения пенсия им повышается на все прошедшие индексации и выплачивается с их учётом даже в случае дальнейшего трудоустройства.
Минтруд также заявил, что в настоящее время разрабатываются программы активной занятости для россиян предпенсионного возраста, которые хотят найти новую работу или сменить квалификацию.
Замминистра труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов заверил, что рабочими местами будут обеспечены все, кто становится пенсионерами в «новом» возрасте. Ведомство также будет рассматривать все обращения граждан предпенсионного возраста, которые столкнулись с дискриминацией по возрасту со стороны работодателя.