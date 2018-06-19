Белгородские профсоюзы выступили против повышения пенсионного возраста

В областном центре в Доме профсоюзов состоялось заседание президиума областного объединения организаций профсоюзов. Участники обсудили вопросы повышения пенсионного возраста и роста цен на горюче-смазочные материалы. Председатель объединения Николай Шаталов отметил, что профсоюз не поддерживает политику правительства в «пенсионном» вопросе.
О мнению профсоюзов, на сегодняшний день в России нет оснований для повышения возраста выхода на пенсию. Проблемы финансирования Пенсионного фонда можно решить и другим путём, добавил Шаталов. Члены профсоюзов считают, что нужно провести всенародный референдум по вопросам пенсионной реформы и принять закон о прогрессивной шкале налогообложения и повышения заработной платы.
Вторая проблема – подорожание ГСМ. Президиум регионального объединения профсоюзов потребовал от органов государственной власти остановить рост цен на топливо, ввести государственное регулирование ценообразования и определить меры по снижению стоимости бензина.
По итогам заседания объединение приняло два заявления в адрес президента, председателя правительства, губернатора Белгородской области и главного федерального инспектора по региону, сообщает пресс-служба областного профобъединения.
Напомним, 14 июня правительство РФ одобрило идею повышения пенсионного возраста: у мужчин – до 65 лет, у женщин – до 63 лет. В качестве аргументов за принятие реформы приводятся внедрение концепции активного долголетия, увеличение пенсий, сохранение профессионалов с опытом работы на рынке труда.