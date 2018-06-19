Белгородские профсоюзы выступили против повышения пенсионного возраста

О мнению профсоюзов, на сегодняшний день в России нет оснований для повышения возраста выхода на пенсию. Проблемы финансирования Пенсионного фонда можно решить и другим путём, добавил Шаталов. Члены профсоюзов считают, что нужно провести всенародный референдум по вопросам пенсионной реформы и принять закон о прогрессивной шкале налогообложения и повышения заработной платы.