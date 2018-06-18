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Выпускной бал в Белгороде пройдёт 23 июня

18 июня 2018, 16:44
Общегородской праздник состоится на площадке возле УСК С. Хоркиной.

Аттестаты одиннадцатиклассники получат в своих школах в первой половине дня. Торжественные мероприятия начнутся в 18:00.

К площадке возле спорткомплекса выпускники пройдут по красной дорожке. Для виновников торжества здесь будут работать интерактивные зоны, выступят кавер-группа «Биомобиль» и танцевальные коллективы города, мимы и ходулисты.

В 19:00 начнётся официальная часть. Отличившиеся выпускники получат награды, после чего для ребят выступит группа «Интонация». Праздник продолжится дискотекой от резидентов молодёжного клуба «Часы».

В этот вечер будут подведены итоги конкурса «Выпускник − 2018». Награды получат лучший классный руководитель, «Активист года», а также «Принц и Принцесса бала».

Завершится выпускной бал школьным вальсом и фейерверком, сообщает пресс-служба администрации Белгорода.

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