Выпускной бал в Белгороде пройдёт 23 июня

Аттестаты одиннадцатиклассники получат в своих школах в первой половине дня. Торжественные мероприятия начнутся в 18:00.
К площадке возле спорткомплекса выпускники пройдут по красной дорожке. Для виновников торжества здесь будут работать интерактивные зоны, выступят кавер-группа «Биомобиль» и танцевальные коллективы города, мимы и ходулисты.
В 19:00 начнётся официальная часть. Отличившиеся выпускники получат награды, после чего для ребят выступит группа «Интонация». Праздник продолжится дискотекой от резидентов молодёжного клуба «Часы».
В этот вечер будут подведены итоги конкурса «Выпускник − 2018». Награды получат лучший классный руководитель, «Активист года», а также «Принц и Принцесса бала».
Завершится выпускной бал школьным вальсом и фейерверком, сообщает пресс-служба администрации Белгорода.