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Ему сдали ключи от столицы Померании: Роман Никифорович Лапин

15 июня 2018, 14:10
Мне приходилось с ним часто встречаться. Он направлялся руководить городом Новый Оскол, а я – в школу №1, ныне названную в честь княжны Ольги Николаевны Романовой, как и до 1917 года.

Герой Советского Союза Роман Никифорович Лапин (1901/3-1991) не изменял своему правилу – с утра обходил улицы города. Любил разговаривать с детворой. Заикался. Этого недостатка уже и в почтенном возрасте стеснялся, а мы по глупости смеялись.

Часто выступал перед нами в школе. Меньше говорил о себе, больше о своих сослуживцах, военных подразделениях, в которых служил.

Мы тогда и не знали, что кроме большого числа наград он хранил уникальную реликвию.

Но сначала о древнем городе Щецин, который защищал переправу через Одер.

Он известен с VIII века. Главный город Западного Поморья. В XII веке стал столицей Померанского герцогства. В самом конце века перешёл под власть Священной Римской империи и стал называться Штеттином.

С этого времени город – один из крупнейших торговых центров. С XVII века находился под властью Швеции, а с 1713 года шведы передали город Пруссии, и он стал столицей Померании. За 150 лет его население увеличилось с 6 тыс. до 60 тыс. человек. Славян в городе почти не стало, он стал по составу чисто немецким.

По итогам Первой мировой войны Щецин так и остался в составе Германии, сначала в Веймарской республике, а потом и в нацистской Германии.

В 1944 году Штеттин подвергался сильным бомбардировкам, а позже пострадал в ходе тяжёлых боёв между Красной армией и гитлеровскими войсками.

День освобождения Штеттина – 26 апреля 1945 года, всего за две недели до капитуляции Германии.

После войны город вновь переименовали в Щецин, и он был включен в состав Польши. Ныне это торгово-промышленный город, столица Поморского воеводства.

А теперь о реликвии.

Это трофейный кортик вермахта – ключ города, который фашистский комендант взятого нашими войсками Штеттина сдал подполковнику Р. А. Лапину.

Вот несколько сухих строк биографии подполковника.

Родился в с. Варваровке на Харьковщине. С 1920 г. в Красной армии. Ранен при формировании Сиваша в ходе штурма Перекопа. После Гражданской войны окончил ряд военных заведений, в том числе Киевскую пехотную школу.

В годы Великой Отечественной войны командир полка пехоты. Что такое пехота в той страшной войне ведомо: роты, батальоны и полки меняли по десять составов.

Воевал на Белорусском фронте. 685-й стрелковый полк многократно отличался в сражениях, особенно при взятии города Штеттин, за что 29 июня 1945 г. Р. А. Лапину было присвоено звание Героя Советского Союза.

Он также награждён орденами Красного Знамени (три), Суворова 3-й степени, Красной Звезды, Октябрьской революции, польским орденом «Храбрых на поле брани», многими советскими и иностранными медалями.

После Великой Отечественной войны плодотворно трудился на посту председателя Новооскольского городского совета, активно участвовал в ветеранском движении. Похоронен на центральном кладбище Нового Оскола.

Р. А. Лапин – личность легендарная. Из Нового Оскола было делегировано в руководство области и страны немало талантливых руководителей. М. П. Трунов, Н. С. Игрунов, В. Я. Борзилов, В. П. Соболев, Л. Е. Благасов… Можно продолжать и продолжать. Они все учились у Лапина, работали с ним, гордились Героем!

© Виктор Овчинников. Малинов Яр. 15 июня 2018 г.

#Великая Отечественная война#Незабытые имена
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