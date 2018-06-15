Ему сдали ключи от столицы Померании: Роман Никифорович Лапин

С этого времени город – один из крупнейших торговых центров. С XVII века находился под властью Швеции, а с 1713 года шведы передали город Пруссии, и он стал столицей Померании. За 150 лет его население увеличилось с 6 тыс. до 60 тыс. человек. Славян в городе почти не стало, он стал по составу чисто немецким.