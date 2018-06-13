Борис Титов публично назвал дело Филатова выдуманным

Сюжет вечерних новостей на телеканале «Вести 24» был посвящён ситуации с предпринимателями, которые подверглись уголовному преследованию, но, по правовой экспертной оценке бизнес-омбудсмена Бориса Титова, или невиновны совсем, или не могут позволить себе защищаться, оказавшись на момент возбуждения дела за границей.
Напомним, что против белгородских энергетиков возбуждено несколько уголовных дел, первое из них было направлено на экс-гендиректора ОАО «МРСК Центра» Евгения Макарова. Впоследствии оно было закрыто, но через два года возбуждено новое, а аресту подверглись несколько белгородских предпринимателей — партнёров и коллег Макарова, которые вот уже три года находятся в СИЗО. Сам Макаров на момент возбуждения дела был за границей на лечении, откуда не может вернуться и по сей день.
Есть предприниматели, которые закон не нарушали, а сами стали жертвой давления, которое оказывалось со стороны конкурентов, или даже правоохранительных органов, в результате чего возникала угроза их ареста. И они вынуждены были уехать, хотя закон не нарушали.Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей
В своём интервью Борис Титов рассказал о масштабах проблемы, которую необходимо решать комплексно. С одной стороны — большое число уехавших от преследования крупных предпринимателей, которые не могут себя защитить, потому что объявлены в розыск и сразу по возвращении в Россию будут арестованы; с другой — огромное число предпринимателей, попавших под следствие и находящихся в СИЗО годами без суда и следствия.
У нас огромное количество обращений, тысячи обращений,… у нас есть обращение в Белгороде, пять человек сидят три года, и только сейчас вот начался суд над ними; один предприниматель у нас сидел в СИЗО до приговора шесть лет! К сожалению, так работает наша правоохранительная система. Так вот я говорил про дело Филатова, Пивоварова, там целая группа людей, вообще тоже выдуманное дело, просто у них очень хороший актив был в Белгороде, они построили современный, оснащённый IT-технологиями офис, и вот этот офис заинтересовал других людей. В общем, к сожалению, у нас очень много таких дел, но это не значит, что мы занимаемся только теми, кто за границей.Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей
По утверждению Бориса Титова, самые вопиющие дела рассматриваются лично президентом, на сайте омбудсмена опубликован список принятых под его контроль уголовных дел.
«Каждый раз мы обсуждаем с ним (президентом) эти вопросы, и, конечно, когда к нам тысячи обращений, при том что самые вопиющие дела мы конкретно, с фамилиями, – я ему отдаю, – но чаще всего это всё-таки нужны системные решения. Мы работаем с каждым обращением, но к каждому из них привлекать президента просто невозможно. Поэтому мы ещё раз говорим, что нужны системные решения, и предложения мы тоже даём. Чаще всего люди сидят за невыполнение хозяйственных договоров. Вот мы сейчас предложили, давайте включим в уголовный кодекс такое положение: если идёт обвинение по невыполнению хозяйственных договоров, и эти договоры судом не признаны мнимыми, т.е. недействующими, то вообще не может возбуждаться уголовное дело, потому что это хозяйственные договоры, это должно решаться в гражданско-правовом поле. Мы говорим о том, что нельзя долго содержать под стражей. Президент, когда мы встречались и я передавал ему документы, говорил, ну что вот мы принимали решения о том, что не может быть бесконечной меры пресечения. Как я могу ответить – мы давали предложения, но правоохранители заблокировали принятие этих решений. Мы предлагали, чтобы судьи были разные при принятии меры пресечения, чтобы второй раз на продление меры пресечения суд вышестоящей инстанции принимал решение, а не тот же судья. Как по Осипенко у нас 17 раз! Судья принимал решение о продлении меры пресечения и он же вынес окончательный приговор! Как он мог вынести не обвинительный приговор на «хороший» срок, если до этого 17 раз его продлевал?», – подчеркнул он.
Напомним, что Виктор Филатов, Станислав Милькин, Александр Пивоваров, Алексей Зеленский, Павел Тищенко задержаны по обвинению по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) в июне 2015 года. Не предъявив суду доказательств по этой статье, следствие выдвинуло обвинение по ст. 210 УК РФ (организация преступной группировки). В июне 2018 года исполнится три года с момента их заключения. В материалах дела свыше 200 томов. Сейчас судом рассмотрено менее трети. Причиной возбуждения уголовного дела стал иск от генерального директора ПАО «МРСК Центра» Олега Исаева о якобы неправомерности заключения договоров аутсорсинга на юридические, казначейские, бухгалтерские, IT-услуги (действовавших в 2007-2010 годах) с компанией ОАО «Корпоративные сервисные системы». Для представительства своих интересов в суде по этому делу госкомпания наняла стороннюю юридическую организацию, оценив её услуги в сумму более 20 млн рублей.