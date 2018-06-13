Борис Титов публично назвал дело Филатова выдуманным

«Каждый раз мы обсуждаем с ним (президентом) эти вопросы, и, конечно, когда к нам тысячи обращений, при том что самые вопиющие дела мы конкретно, с фамилиями, – я ему отдаю, – но чаще всего это всё-таки нужны системные решения. Мы работаем с каждым обращением, но к каждому из них привлекать президента просто невозможно. Поэтому мы ещё раз говорим, что нужны системные решения, и предложения мы тоже даём. Чаще всего люди сидят за невыполнение хозяйственных договоров. Вот мы сейчас предложили, давайте включим в уголовный кодекс такое положение: если идёт обвинение по невыполнению хозяйственных договоров, и эти договоры судом не признаны мнимыми, т.е. недействующими, то вообще не может возбуждаться уголовное дело, потому что это хозяйственные договоры, это должно решаться в гражданско-правовом поле. Мы говорим о том, что нельзя долго содержать под стражей. Президент, когда мы встречались и я передавал ему документы, говорил, ну что вот мы принимали решения о том, что не может быть бесконечной меры пресечения. Как я могу ответить – мы давали предложения, но правоохранители заблокировали принятие этих решений. Мы предлагали, чтобы судьи были разные при принятии меры пресечения, чтобы второй раз на продление меры пресечения суд вышестоящей инстанции принимал решение, а не тот же судья. Как по Осипенко у нас 17 раз! Судья принимал решение о продлении меры пресечения и он же вынес окончательный приговор! Как он мог вынести не обвинительный приговор на «хороший» срок, если до этого 17 раз его продлевал?», – подчеркнул он.