В поликлинике белгородца попросили принести свою бумагу для рецепта

Это на каких таких предриятиях столько платят? Мой хороший друг работает на крупном предприятии в сфере строительства дорог. Так вот за май ему заплатили 27 тысяч рублей. При том, что работает вахтой – 21 день по 12 часов и одна неделя выходных… 1985 и старше, Белгород