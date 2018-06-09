В поликлинике белгородца попросили принести свою бумагу для рецепта

Posted 9 июня 2018,, 14:54
Published 9 июня 2018,, 14:54
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Жители улицы Бирюзовой села Таврово в Белгородском районе не оценили установку искусственной неровности на их улице и пожаловались в ГИБДД Белгородского района. Главе администрации Тавровского поселения выписали предписание демонтировать лежачего полицейского.
Дальнейшее общение жителей улицы и представителя администрации поселения продолжилось с апреля 2018 года (с наступлением благоприятных погодных условий). Ответ всегда один: «Глава поселения знает о вашем вопросе и сам решит, когда искусственная неровность будет устранена».
Анна, жительница села Таврово в Белгородском районе
Опасная детская площадка и ремонт за два дня
На детской площадке на Газовиков, 9 в Белгороде с модели вертолёта на голову ребёнка упал большой металлический пропеллер, сообщил Dmitry2007.
К счастью, поплакал, испугался, всё обошлось. Разберитесь, наведите порядок на детских площадках – это главная ценность всех дворов по всем городам!
Дмитрий, Белгород
В Таврово-7 тоже недовольны администрацией поселения. Им обещали ко Дню защиты детей отремонтировать детскую площадку на улице Солнечной.
К ремонту приступили 30 мая, за два дня до праздника. Жители никак не ожидали, что администрация так халатно отнесётся к своим обязанностям. Администрация выезжала и принимала работу у строительной организации, занимавшейся ремонтом. После проделанной работы осталось много недочётов.
Марина, Таврово
Алевтина рассказала, что на улице Песчаной в селе Новая Деревня детская площадка в ужасном состоянии: «…дети не могут подойти к площадке, так как трава выросла уже по пояс. Всё игровое оборудование в аварийном состоянии (торчат гвозди, оторваны крепления)».
Житель Белгорода под ником "1985 и старше" задался вопросом, откуда в Белгороде взялась средняя зарплата в 34 тысячи рублей.
Это на каких таких предриятиях столько платят? Мой хороший друг работает на крупном предприятии в сфере строительства дорог. Так вот за май ему заплатили 27 тысяч рублей. При том, что работает вахтой – 21 день по 12 часов и одна неделя выходных… 1985 и старше, Белгород
Белгородка Галина спрашивает, когда на её улице Юбилейной включат уличное освещение?
Сколько можно ждать? Прошло уже три года – действий никаких. У нас проблемный микрорайон, по соседству с ветеранами ВОВ живут воспитанники детдома, на улицу вечером страшно выйти.
Галина, Белгород
Инсулинозависимый Вадим из Белгорода вынужден ежемесячно приходить в поликлинику № 8 за рецептами. Но к эндокринологу попасть по записи невозможно, а теперь уже и к терапевту не запишешься.
Эта халатность вынуждает меня ежемесячно приходить за рецептом без предварительной записи, со скандалами по «живой очереди». Это нормально? А для чего делалась электронная запись (которая, кстати, ещё год назад неплохо работала)? Мы в каком веке живём? Вадим, Белгород
Он также рассказал, что из поликлиники увольняются специалисты, а при последнем посещении врач попросил приносить свою бумагу для распечатывания рецептов.
Белгородка Ирина обратила внимание на то, что в подъездах дома № 120б по улице Садовой почти нет ламп.
ООО «Управляющая компания по жилью № 4» старательно борется за экономию электроэнергии, удалив лампочки с лестничных маршей и сломав выключатели. Если где-то и горят лампочки, то они висят на проводах, торчащих из стен.
Ирина, Белгород