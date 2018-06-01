На дорогах России появится разноцветная разметка

Posted 1 июня 2018,, 08:41
Published 1 июня 2018,, 08:41
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Документ готовился по заказу Росавтодора центром инженерно-технических исследований «Дорконтроль». Вся дорожная разметка, разделяющая потоки и полосы движения, теперь может быть как белого, так и жёлтого цвета. До этого времени жёлтым цветом обозначалась зона, где запрещена стоянка.
Нововведением стала и синяя разметка для обозначения границы парковочных мест. Помимо этого введена разметка, обозначающая разворот (раньше были только знаки). Новым ГОСТом также описана разметка типа «вафельница», уже введённая ПДД.
Изменения стандарта вызваны необходимостью «гармонизации» старого ГОСТа с положениями техрегламента таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» и изменившихся ПДД. В настоящее время дорабатывается ещё один стандарт − 52289–2004, определяющий правила применения знаков, светофоров и разметки.
Дорожные службы теперь официально могут наносить новую разметку, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Росавтодор.
Эксперимент с жёлтой маркировкой проводился в Мурманской области и Карелии, где из-за снега белая разметка плохо видна. Опыт был заимствован у скандинавских стран, которые выяснили, что жёлтый спектр в разметке лучше воспринимается водителями, отчётливее различается во время снегопада и сквозь тонкие слои уплотнённого снежного покрова как в светлое, так и в тёмное время суток.
На остальных дорогах новая разметка вряд ли появится раньше 2019 года. Все документы по нанесению разметки на автодороги были подготовлены зимой на основании действующих тогда ГОСТов. В настоящее время все открытые аукционы проведены, контракты подписаны. К тому же новый стандарт носит рекомендательный характер.