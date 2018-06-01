На дорогах России появится разноцветная разметка

Эксперимент с жёлтой маркировкой проводился в Мурманской области и Карелии, где из-за снега белая разметка плохо видна. Опыт был заимствован у скандинавских стран, которые выяснили, что жёлтый спектр в разметке лучше воспринимается водителями, отчётливее различается во время снегопада и сквозь тонкие слои уплотнённого снежного покрова как в светлое, так и в тёмное время суток.