Поездка с превышением осевых нагрузок обойдётся шебекинцу в 83 000 рублей

В связи с этим управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области обратилось в суд с требованием взыскать с шебекинца вред, причинённый транспортным средством. Суд согласился с представителями ведомства, и теперь мужчине придётся компенсировать вред в размере 82 861,08 рубля, сообщает пресс-служба Шебекинского районного суда.