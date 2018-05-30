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Posted 30 мая 2018,, 08:05

Published 30 мая 2018,, 08:05

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Поездка с превышением осевых нагрузок обойдётся шебекинцу в 83 000 рублей

30 мая 2018, 08:05
7 апреля 2017 года мужчина ехал на тягаче с прицепом, нарушая требования по допустимым осевым нагрузкам транспортного средства.

Но во время весового контроля на автодороге Белгород − Павловск нарушение было выявлено. Специального разрешения на перевозку тяжеловесного груза по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значений Белгородской области житель Шебекинского района не имел.

За правонарушение по ч. 11 ст. 12.21.1 КоАП РФ постановлением старшего государственного инспектора регионального управления государственного автодорожного надзора мужчина оштрафован на 5 тыс. рублей.

Перевозки с нарушением требований по допустимым осевым нагрузкам транспортного средства без специального разрешения приводят к преждевременному износу дорожного полотна, наносят дополнительный ущерб объектам федеральной собственности, а также влекут дополнительные затраты по организации пропуска движения и осуществлению надзора за техническим состоянием путей следования груза.

Такие сверхнормативные расходы должны возмещаться за счёт владельцев (пользователей) автотранспортных средств, заинтересованных в особых условиях транспортировки грузов.

В связи с этим управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области обратилось в суд с требованием взыскать с шебекинца вред, причинённый транспортным средством. Суд согласился с представителями ведомства, и теперь мужчине придётся компенсировать вред в размере 82 861,08 рубля, сообщает пресс-служба Шебекинского районного суда.

Напомним, за поездку на КамАЗе с перевесом в январе 2018 года белгородец заплатил 300 тыс. рублей.

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#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Весовой контроль
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