Поездка с превышением осевых нагрузок обойдётся шебекинцу в 83 000 рублей

Posted 30 мая 2018,, 08:05
Published 30 мая 2018,, 08:05
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Но во время весового контроля на автодороге Белгород − Павловск нарушение было выявлено. Специального разрешения на перевозку тяжеловесного груза по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значений Белгородской области житель Шебекинского района не имел.
За правонарушение по ч. 11 ст. 12.21.1 КоАП РФ постановлением старшего государственного инспектора регионального управления государственного автодорожного надзора мужчина оштрафован на 5 тыс. рублей.
Перевозки с нарушением требований по допустимым осевым нагрузкам транспортного средства без специального разрешения приводят к преждевременному износу дорожного полотна, наносят дополнительный ущерб объектам федеральной собственности, а также влекут дополнительные затраты по организации пропуска движения и осуществлению надзора за техническим состоянием путей следования груза.
Такие сверхнормативные расходы должны возмещаться за счёт владельцев (пользователей) автотранспортных средств, заинтересованных в особых условиях транспортировки грузов.
В связи с этим управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области обратилось в суд с требованием взыскать с шебекинца вред, причинённый транспортным средством. Суд согласился с представителями ведомства, и теперь мужчине придётся компенсировать вред в размере 82 861,08 рубля, сообщает пресс-служба Шебекинского районного суда.