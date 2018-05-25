Золотой алгоритм газовика

ТО проводится один раз в год во избежание опасных ситуаций. Сотрудник газовой службы при посещении должен быть одет в специальную форму и иметь при себе удостоверение. Так как присутствие хозяина дома или квартиры при проведении технического обслуживания запрещено, ведь работы взрывоопасны, вот краткое описание действий работника «Газпрома».
После того, как сотруднику газовой службы открыли дверь, он обязан представиться, сообщить о цели посещения и предъявить своё удостоверение. При входе в помещение мастер должен надеть бахилы. После этого газовик обязан по договору абонента с компанией провести техническое обслуживание газового оборудования. Следом слесарь сообщает хозяину дома или квартиры, что в целях безопасности он, хозяин, не обязан присутствовать при проведении работы, так как возможен выход газа, и о том, что нельзя использовать электроприборы.
Первым делом производится техническое обслуживание газовой плиты. Для этого слесарь перекрывает газовый кран, полностью осматривает плиту и специальным прибором проверяет соединения на герметичность.
Вторым пунктом идёт проведение технического обслуживания газового водонагревателя. Для этого сотрудник газовой службы перекрывает и воду, и газовый кран. Затем снимает корпус водонагревателя и проверяет все соединения внутри прибора, осматривает датчики тяги и температуры, регулировку газа, автоматическую безопасность водонагревателя.
Третье, что входит обязанности газовика, – это проведение технического обслуживания одноконтурного котла. Здесь он проверяет электроды розжига, осматривает соединения. Затем газоанализатором определяет, есть утечка или нет. Если в доме имеется двухконтурный котёл, слесарь проводит те же работы и с ним. Обязательно проверяется наличие тяги в дымоходе и вытяжке.
По завершении работ слесарь приглашает абонента в место, где он провёл осмотр. Он рассказывает о перечне проведённых работ, озвучивает абоненту, что оплата за проведение технического осмотра будет включена в единый платёжный документ. Потом слесарь собирает рабочие инструменты, прощается с хозяином дома или квартиры и уходит.
Видео Николая Русанова