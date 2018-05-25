Золотой алгоритм газовика

После того, как сотруднику газовой службы открыли дверь, он обязан представиться, сообщить о цели посещения и предъявить своё удостоверение. При входе в помещение мастер должен надеть бахилы. После этого газовик обязан по договору абонента с компанией провести техническое обслуживание газового оборудования. Следом слесарь сообщает хозяину дома или квартиры, что в целях безопасности он, хозяин, не обязан присутствовать при проведении работы, так как возможен выход газа, и о том, что нельзя использовать электроприборы.