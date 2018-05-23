В Ракитном пройдут соревнования по мотокроссу среди молодёжи

Posted 23 мая 2018,, 09:25
Published 23 мая 2018,, 09:25
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Здесь состоятся соревнования первого этапа «молодёжки», который пройдёт на Кубок главы администрации Ракитянского района.
Юные спортсмены выступят в классах 65 см³, 85 см³, также состоятся показательные заезды гонщиков класса 50 см³.
Требования к участникам и порядок проведения соревнований указаны в Положении открытого личного молодёжного первенства Белгородской области по мотокроссу.
Организаторы – администрация Ракитянского района, Федерация мотоциклетного спорта Белгородской области, местное отделение ДОСААФ России Ракитянского района.
Гонки пройдут при поддержке Попечительского совета по развитию мотоциклетного спорта Белгородской области и регионального управления физической культуры и спорта.
Начало соревнований – в 10:00, сообщает Федерация мотоциклетного спорта Белгородской области.