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Posted 23 мая 2018,, 09:25

Published 23 мая 2018,, 09:25

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Ракитном пройдут соревнования по мотокроссу среди молодёжи

23 мая 2018, 09:25
Открытое личное молодёжное первенство Белгородской области по мотокроссу стартует в п. Ракитное в субботу, 26 мая.

Здесь состоятся соревнования первого этапа «молодёжки», который пройдёт на Кубок главы администрации Ракитянского района.

Юные спортсмены выступят в классах 65 см³, 85 см³, также состоятся показательные заезды гонщиков класса 50 см³.

Требования к участникам и порядок проведения соревнований указаны в Положении открытого личного молодёжного первенства Белгородской области по мотокроссу.

Организаторы – администрация Ракитянского района, Федерация мотоциклетного спорта Белгородской области, местное отделение ДОСААФ России Ракитянского района.

Гонки пройдут при поддержке Попечительского совета по развитию мотоциклетного спорта Белгородской области и регионального управления физической культуры и спорта.

Начало соревнований – в 10:00, сообщает Федерация мотоциклетного спорта Белгородской области.

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#Новости#Голосование по Конституции#Спорт#Ракитное#Мотокросс#Соревнования по мотокроссу
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