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Posted 23 мая 2018,, 08:28

Published 23 мая 2018,, 08:28

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгороде временно изменится движение на улице Калинина

23 мая 2018, 08:28
В районе Белой горы запретят парковку и остановку транспорта. Будет работать эвакуатор

26 мая с 08:00 до окончания мероприятий в связи с проведением IV Международного фестиваля «БелМелФест» на улице Калинина введут одностороннее движение в направлении от железнодорожного переезда к улице Студенческой. На дороге установят направляющие устройства и временные дорожные знаки для ограничения скорости до 20 км/ч и запрета обгона. На проезжей части справа и слева будет организована парковка.

Напротив места проведения мероприятий на проезжей части остановку и стоянку в этот день разрешат только общественному транспорту. Объехать участок предлагается по улицам Корочанская и Садовая, отмечается в специальном распоряжении мэра Белгорода Константина Полежаева.

«Белгородскому парковочному пространству» поручено обеспечить работу эвакуатора для предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Напомним, доставлять гостей фестиваля будет бесплатный автобус с логотипом «БелМелФеста». С 12:00 до 00:00 каждый час он будет курсировать от остановки «ЖД Вокзал» до площадки фестиваля. Для автомобилистов на территории авторынка 26 мая будет работать бесплатная стоянка.

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