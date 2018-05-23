В Белгороде временно изменится движение на улице Калинина

26 мая с 08:00 до окончания мероприятий в связи с проведением IV Международного фестиваля «БелМелФест» на улице Калинина введут одностороннее движение в направлении от железнодорожного переезда к улице Студенческой. На дороге установят направляющие устройства и временные дорожные знаки для ограничения скорости до 20 км/ч и запрета обгона. На проезжей части справа и слева будет организована парковка.