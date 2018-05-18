Татьяна Стригунова: На капремонт маткапитал направлять нельзя

С 3 по 17 мая в адрес Татьяны Стригуновой поступали вопросы читателей ИА «Бел.Ру», касающиеся пенсионного обеспечения граждан, реализации программы материнского семейного капитала и получения других государственных услуг Пенсионного фонда.
В этом году уже было несколько индексаций пенсий. Моя пенсия увеличилась только в январе. А будет ли ещё повышение пенсий в 2018 году?
Т.С.: С 1 января 2018 года страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 3,7%. На этот процент также была увеличена фиксированная выплата к пенсии и стоимость пенсионного балла. С 1 февраля на 2,5% проиндексирована ежемесячная денежная выплата для федеральных льготников.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля были повышены работающим и неработающим пенсионерам на 2,9%.
В 2018 году всем неработающим пенсионерам, как и раньше, будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума в регионе проживания, который в Белгородской области составляет 8016 рублей.
Что касается дальнейшего повышения пенсий, у пенсионеров, которые работали в 2017 году, в августе 2018 года вырастут страховые пенсии. Максимальная прибавка – денежный эквивалент трёх пенсионных баллов, который с учётом стоимости пенсионного балла в 2018 году равен 244,47 рубля.
Безработный уже почти три месяца, а получаю пенсию как работающий. Когда будет перерасчёт пенсии как неработающему?
Т.С.: С января 2018 года после прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с учётом всех индексаций выплачивается за период с 1-го числа месяца после увольнения. Это стало возможным благодаря принятию 1 июля 2017 года соответствующего Федерального закона.
К примеру, пенсионер уволился с работы в марте. В апреле в ПФР поступит отчётность от работодателя с указанием, что пенсионер ещё числится работающим. В мае ПФР получит отчётность, в которой пенсионер работающим уже не числится. В июне ПФР примет решение о возобновлении индексации, и в июле пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца – апрель, май, июнь. То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя те же три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы.
Напомню, с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учёта проводимых индексаций. Когда пенсионер трудовую деятельность прекращает, он начинает получать пенсию в полном размере с учётом всех индексаций, имевших место в период его работы.
Заявление на назначение пенсии я подал заранее, за месяц до дня рождения. Но ни в день рождения, ни через неделю пенсия на карту не пришла, хотя по возрасту я уже стал пенсионером. С чем это связано, и когда поступает первая пенсия?
Т.С.: Этот вопрос очень актуален. Тот факт, что пенсия не поступила на счёт, означает лишь то, что ещё не наступила дата выплаты Вашей пенсии. Напомню, что первая пенсия не выплачивается пенсионеру в день наступления пенсионного возраста, при подаче заявления на назначение пенсии определяется дата выплаты средств, в которую ежемесячно пенсионер будет получать пенсию.
При этом, если дата доставки позже даты Вашего рождения, то Вы получите первую пенсию в этом месяце, если дата доставки ранее дня рождения, то первую пенсию Вы получите в следующем месяце с доплатой. Дата доставки при новом назначении пенсии на почте определяется с учёетом графика доставки почты, в кредитном учреждении дата доставки – 22 число.
Пенсию получаю на почте, но в последнее время задумалась о том, чтобы перейти на получение пенсии на карточку. Как и когда это можно сделать?
Т.С.: Если вы решили изменить способ получения пенсии, сделать это можно в любое время, вне зависимости от даты подачи последнего заявления на выбор способа доставки.
Для того, чтобы оформить получение пенсии на банковскую карту, необходимо обратиться в любой офис выбранного кредитного учреждения с паспортом. Затем нужно заполнить анкету на выпуск социальной карты. После получения реквизитов счёта необходимо обратиться в Пенсионный фонд или МФЦ.
Сейчас также доступна подача заявления через интернет. Чтобы сменить способ доставки пенсии, не посещая ПФР, нужно войти в «Личный кабинет гражданина», доступный на официальном сайте ведомства, и заполнить форму заявления. Уже со следующего месяца пенсионные выплаты будут доставлены выбранным Вами способом.
Сейчас пенсионные баллы дают за время нахождения в декрете. А сколько пенсионных баллов начисляется женщине, которая находится в декретном отпуске?
Т.С.: С 1 января 2015 года в России вступил в силу новый порядок формирования пенсионных прав граждан в системе обязательного пенсионного страхования – так называемая «новая пенсионная формула». С этого времени расчёт пенсии ведётся из учёта начисленных баллов. Они могут складываться не только за работу, но и за социально значимые периоды, такие как период ухода за ребёнком (до достижения им полутора лет).
За этот «нестраховой» период присваиваются особые баллы, если в эти периоды гражданин не работал.
Например, для периодов ухода за детьми будет действовать расчёт 1,8 балла за каждый полный год, если был период ухода за первым ребёнком, 3,6 балла – за каждый год периода ухода за вторым ребёнком, 5,4 балла – за третьим и четвёртым ребенком, при условии, что в этот период гражданин не состоял в трудовых отношениях. Продолжительность учёта таких периодов составляет 6 лет.
Если гражданин, к примеру, в период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком работал, то у него будет право выбора, какие баллы использовать при расчёте своей пенсии: или за работу, или за нестраховой период. Такое право выбора предоставляется гражданину только при назначении пенсии. После назначения пенсии поменять классификацию периода нельзя.
При появлении права на пенсию все заработанные гражданином баллы суммируются и умножаются на стоимость коэффициента в год выхода на пенсию. Узнать о своих сформированных правах можно уже сейчас на официальном сайте Пенсионного фонда в электронном ресурсе «Личный кабинет застрахованного лица» или на ЕПГУ (единый портал государственных услуг).
На обращение о назначении досрочной страховой пенсии пришло уведомление о назначении и дате выплаты пенсии. Как можно получить удостоверение или справку о статусе пенсионера?
Т.С.: С 1 января 2015 года законодательно была отменена выдачи пенсионных удостоверений. С одной стороны, роль пенсионного удостоверения как документа была незначительна. Удостоверение пенсионера никогда не подтверждало личность гражданина из-за отсутствия фотографии, в связи с чем, к примеру, по нему нельзя было взять кредит в банке, приобрести авиа- или железнодорожный билет, путёвку. С другой стороны, в некоторых обстоятельствах пенсионное удостоверение используется пенсионером для подтверждения его статуса. К примеру, оно даёт гражданам возможность пользоваться льготами и скидками при приобретении лекарств в аптеке, билетов в музей или театр и т.д.
Изменения законодательства никак не должны отразиться на социальных правах граждан. Пенсионный фонд учёл этот момент и предоставил возможность гражданам, в случае необходимости, получить справку с требуемой информацией, которая ранее указывалась в пенсионном удостоверении.
Такого рода справку можно лично или через представителя получить при обращении к специалисту клиентской службы территориального управления ПФР. Кроме того, её можно заказать на официальном сайте Пенсионного фонда РФ, зайдя в «Личный кабинет гражданина», либо воспользовавшись вкладкой «Предварительный заказ документов». Через два дня справку можно будет получить в территориальном управлении Пенсионного фонда.
Три месяца назад мне назначили пенсию по инвалидности. Выплачивается ли мне фиксированная выплата к страховой пенсии по инвалидности, назначаемая одновременно с пенсией? Если нет, то как мне получить данный вид пенсионного обеспечения?
Т.С.: В состав страховой пенсии (по старости/ по инвалидности/ по случаю потери кормильца) входит так называемая фиксированная выплата, которая устанавливается государством и не зависит от размера ранее уплаченных страховых взносов. Страховая пенсия по инвалидности также включает в себя фиксированную выплату, размер которой в 2018 году составляет 4982,92 руб.
При этом данная сумма подлежит ежегодной плановой и повторной индексации, благодаря чему, в свою очередь, происходит увеличение пенсионного обеспечения.
Без согласия средства пенсионных накоплений были переведены из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, при этом никаких документов на перевод я не подписывал. Как поступать в данной ситуации?
Т.С.: Если ваши пенсионные накопления переведены в НПФ неправомерно или вас ввели в заблуждение, у вас есть право обратиться с претензией в НПФ, в который были неправомерно переведены пенсионные накопления. Текст претензии составляется в свободной форме. НПФ обязан вас проинформировать, на основании чего ваши пенсионные накопления были переведены. НПФ в обязательном порядке должен располагать оригиналом договора с вами о переводе средств пенсионных накоплений.
В случае, если в договоре, заключённом от вашего имени, стоит чужая подпись, можно обратиться в суд с исковым заявлением о признании договора недействительным. На основании соответствующего судебного решения фонд обязан будет возвратить ваши пенсионные накопления предыдущему страховщику.
Если вы не хотите обращаться в суд, то ваши деньги можно вернуть предыдущему страховщику только на основании соответствующего заявления, поданного вами не позднее 31 декабря текущего года в территориальный орган ПФР по месту жительства. При этом необходимо помнить, что при переходе из одного фонда в другой чаще, чем один раз в пять лет, передаче новому страховщику подлежат только пенсионные накопления без инвестиционного дохода. Также по вашему желанию вы можете остаться в этом НПФ или перейти в другой фонд.
Чтобы сохранить свои сбережения в целости, нужно внимательно относиться к тому, с кем и какие бумаги подписываются, так как в многостраничных договорах на оказание каких-либо услуг или на приобретение товаров может оказаться договор о переводе средств пенсионных накоплений.
Как можно получать ежемесячно выплаты из материнского капитала?
Т.С.: Ежемесячные выплаты из средств материнского капитала полагаются только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребёнок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года, то есть мама может подавать сразу два заявления: на получение сертификата и установление выплаты.
На получение ежемесячных выплат в Белгородской области имеют право те семьи, в которых ежемесячная сумма дохода на одного человека не превышает 13 484 рублей.
Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребёнка. Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребёнка, то есть будут выплачены средства в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.
В Белгородской области сумма ежемесячной выплаты равна прожиточному минимуму ребёнка в регионе и составляет 8247 рублей. Для получения ежемесячной выплаты необходимо обратиться в управление Пенсионного фонда по месту жительства или в МФЦ и подать соответствующее заявление. При себе необходимо иметь паспорт, справки о доходах. В сборе документации, подтверждающей доход, окажет содействие Управление ПФР.
Можно ли направить деньги материнского капитала на ремонт в доме?
Т.С.: Средства материнского капитала в рамках направления «Улучшение жилищных условий» в действительности не всегда означает покупку или строительство недвижимости. В законе о материнском капитале упомянуто о возможности использовать его средства на проведение реконструкции жилья. Однако реконструкция не равняется ремонту. Под ней понимается увеличение жилой площади дома. Добиться этого можно пристройкой или возведением дополнительного этажа. Поэтому ремонт дома, к сожалению, нельзя осуществить за счёт средств материнского капитала. Также обязательно стоит помнить, что недвижимость, на реконструкцию которой были потрачены средства материнского капитала, должна быть оформлена в собственность всех членов семьи. Отметим также, что ремонт в доме, даже капитальный, без увеличения жилой площади не относится к реконструкции!
Можно ли взять кредит под средства материнского капитала с целью достроить имеющийся дом? Ребенку 2,4 года.
Т.С.: Владельцы сертификата могут использовать материнский капитал для строительства или покупки нового дома после достижения трёхлетнего возраста ребёнка, давшего право на сертификат. Однако из этого правила есть одно исключение: не нужно ждать 3 года, если денежные средства будут направлены на кредит, оформленный на покупку или строительство жилья. То есть можно взять кредит на возведение дома, используя средства сертификата в качестве первоначального взноса, либо погасить за счёт материнского капитала взятый ранее. Договор займа на строительство жилья, как и на его приобретение, можно заключать с кредитным учреждением или другой организацией, которая осуществляет предоставление ипотечного займа на приобретение (строительство) жилья. При этом средства организация-займодатель должна перечислить по безналичному расчету – на личный счёт владельца сертификата или его супруги (супруга) в кредитной организации.
Материнский капитал получили в 2016 году. Хотим купить у отца двухкомнатную квартиру в Белгороде, сейчас живём в посёлке Майский. Но слышала, что у родственников нельзя покупать квартиры, правда ли это?
Т.С.: Родственные сделки законом об использовании средств материнского (семейного) капитала (МСК) не запрещены. Однако стоит отметить, что часто за желанием покупки жилого помещения у родственников кроется попытка обналичивания средств государственной поддержки. В случае, если в суде будет доказан факт умышленного нарушения закона, то лицу, обналичившему материнский капитал, грозит до 10 лет лишения свободы.
Какие документы нужны для оплаты детского сада средствами материнского (семейного) капитала?
Т.С.: Начиная с 2018 года, семьи получают финансовую поддержку на дошкольное образование практически сразу после получения сертификата, не дожидаясь 3-летия ребёнка. Важно, чтобы детский сад имел лицензию на ведение образовательной деятельности, находился и был зарегистрированным на территории РФ.
Выбрав дошкольное образовательное учреждение и заключив соответствующий договор, необходимо обратиться с заявлением в управление Пенсионного фонда по месту жительства. При себе необходимо иметь следующие документы: сертификат на материнский (семейный) капитал, паспорт и СНИЛС матери, договор об оказании услуг по содержанию ребёнка между детским садом и владелицей сертификата, содержащий расчёт размера платы за содержание ребёнка.
Куда обратиться для восстановления СНИЛС в случае его потери и как быстро его восстановят?
Т.С.: Если случилась такая потеря, восстановить свидетельство просто. В «Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда России запущен сервис подачи заявления на получение дубликата свидетельства обязательного пенсионного страхования с прежним СНИЛС. Сервис формирует страховое свидетельство с указанием вашего СНИЛС в электронном виде (в формате pdf). Для получения дубликата свидетельства в виде привычной «зелёной карточки» нужно обратиться в любую клиентскую службу ПФР или МФЦ.