Татьяна Стригунова: На капремонт маткапитал направлять нельзя

Если вы не хотите обращаться в суд, то ваши деньги можно вернуть предыдущему страховщику только на основании соответствующего заявления, поданного вами не позднее 31 декабря текущего года в территориальный орган ПФР по месту жительства. При этом необходимо помнить, что при переходе из одного фонда в другой чаще, чем один раз в пять лет, передаче новому страховщику подлежат только пенсионные накопления без инвестиционного дохода. Также по вашему желанию вы можете остаться в этом НПФ или перейти в другой фонд.