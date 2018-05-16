Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 мая 2018,, 11:21

Published 16 мая 2018,, 11:21

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Зампред избиркома Белгородской области может возглавить комиссию

16 мая 2018, 11:21
Центризбирком России на заседании предложил на должность главы региональной избирательной комиссии Игоря Лазарева, занимающего сейчас пост заместителя председателя избиркома.

Напомним, председатель избирательной комиссии Белгородской области Николай Плетнёв по собственному желанию сложил полномочия и ушёл на пенсию.

Теперь на вакантное место председателя избиркома Белгородской области предлагается кандидатура Лазарева Игоря Владимировича, сообщает ТАСС.

Николай Плетнёв проработал в региональной избирательной системе с 1993 года, председателем комиссии он стал в 1995 году. В декабре 2016 года на заседании областного избиркома его избрали председателем до 2021 года.

Материалы по теме
Николай Плетнёв: В Белгородской области админресурс на выборах не проявилсяНиколай Плетнёв ушёл с поста председателя белгородского избиркома«Главная партия для меня – закон!» Николай Плетнёв в цитатах
#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Избирком#Николай Плетнёв
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18