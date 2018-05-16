Зампред избиркома Белгородской области может возглавить комиссию

Posted 16 мая 2018,, 11:21
Published 16 мая 2018,, 11:21
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Напомним, председатель избирательной комиссии Белгородской области Николай Плетнёв по собственному желанию сложил полномочия и ушёл на пенсию.
Теперь на вакантное место председателя избиркома Белгородской области предлагается кандидатура Лазарева Игоря Владимировича, сообщает ТАСС.
Николай Плетнёв проработал в региональной избирательной системе с 1993 года, председателем комиссии он стал в 1995 году. В декабре 2016 года на заседании областного избиркома его избрали председателем до 2021 года.