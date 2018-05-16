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Мошенница обменяла у пенсионерок 130 тысяч рублей на деньги банка приколов

16 мая 2018, 17:55
Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы.

По предварительной информации, в начале апреля домой к пожилой жительнице Чернянского района пришла женщина, которая представилась сотрудницей Пенсионного фонда и предъявила поддельное удостоверение. Она сказала, что сейчас происходит денежная реформа, а деньги, которые есть у пенсионерки, нужно заменить. В результате злоумышленница обменяла 30 тыс. рублей Банка России на билеты так называемого банка приколов.

Затем похожая ситуация произошла с пенсионеркой в Старооскольском городском округе. Там 78-летняя женщина отдала мошеннице 100 тыс. рублей.

Правоохранители составили фоторобот предполагаемой преступницы, её задержали в Валуйском районе. В машине у 34-летней жительницы ближнего зарубежья полицейские нашли поддельное удостоверение сотрудника Пенсионного фонда и 240 тыс. рублей. Свою вину женщина отрицать не стала.

Её арестовали и завели на неё два уголовных дела по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину».

Полицейские проверяют, причастна ли подозреваемая к другим подобным преступлениям, сообщает пресс-служба регионального управления УМВД России.

#Новости#Фальшивые деньги#Банк приколов#Мошенница#Деньги#Голосование по Конституции#Общество
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