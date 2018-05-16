Мошенница обменяла у пенсионерок 130 тысяч рублей на деньги банка приколов

По предварительной информации, в начале апреля домой к пожилой жительнице Чернянского района пришла женщина, которая представилась сотрудницей Пенсионного фонда и предъявила поддельное удостоверение. Она сказала, что сейчас происходит денежная реформа, а деньги, которые есть у пенсионерки, нужно заменить. В результате злоумышленница обменяла 30 тыс. рублей Банка России на билеты так называемого банка приколов.
Затем похожая ситуация произошла с пенсионеркой в Старооскольском городском округе. Там 78-летняя женщина отдала мошеннице 100 тыс. рублей.
Правоохранители составили фоторобот предполагаемой преступницы, её задержали в Валуйском районе. В машине у 34-летней жительницы ближнего зарубежья полицейские нашли поддельное удостоверение сотрудника Пенсионного фонда и 240 тыс. рублей. Свою вину женщина отрицать не стала.
Её арестовали и завели на неё два уголовных дела по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину».
Полицейские проверяют, причастна ли подозреваемая к другим подобным преступлениям, сообщает пресс-служба регионального управления УМВД России.