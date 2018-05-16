Мошенница обменяла у пенсионерок 130 тысяч рублей на деньги банка приколов

По предварительной информации, в начале апреля домой к пожилой жительнице Чернянского района пришла женщина, которая представилась сотрудницей Пенсионного фонда и предъявила поддельное удостоверение. Она сказала, что сейчас происходит денежная реформа, а деньги, которые есть у пенсионерки, нужно заменить. В результате злоумышленница обменяла 30 тыс. рублей Банка России на билеты так называемого банка приколов.