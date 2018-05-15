За 4 месяца 32 пожара в Белгороде унесли жизни двух человек

66% пожаров, произошедших за четыре месяца в Белгороде, пришлись на жилой сектор. Самыми частыми причинами возгораний по-прежнему остались нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращения с огнём (по 9 случаев), нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств (5 случаев).
Три пожара возникли в результате поджогов, столько же – из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Белгорода Сергей Хруслов.
С 7 апреля, когда начался пожароопасный период, в городе зарегистрировано 42 случая загорания сухой травы, камыша и мусора. 30 раз за этот период пожарные тушили горевшую сухую траву, восемь раз – камыш и четыре раза – мусор.
ГУ МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона, что нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечёт за собой административный штраф в размере от 2 до 4 тыс. рублей по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ. Для должностных лиц такое нарушение приведёт к штрафу в размере от 15 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 до 400 тыс. рублей.