За 4 месяца 32 пожара в Белгороде унесли жизни двух человек

ГУ МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона, что нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечёт за собой административный штраф в размере от 2 до 4 тыс. рублей по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ. Для должностных лиц такое нарушение приведёт к штрафу в размере от 15 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 до 400 тыс. рублей.