ОПГ, занимавшаяся аферами с квартирами, пойдёт под суд в Старом Осколе

Затем от их имени аферисты оформляли доверенности на право распоряжаться недвижимостью и осуществляли их неоднократную перепродажу между собой. После это они продавали жильё добросовестным покупателям, а полученную выручку делили между собой, рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.