ОПГ, занимавшаяся аферами с квартирами, пойдёт под суд в Старом Осколе

Заявления в полицию стали поступать с начала 2016 года. Пострадавшие сообщали, что их пытаются выселить из квартир, которые теперь якобы им не принадлежат.
В ходе расследования старооскольские полицейские вышли на группу мошенников, промышлявшую махинациями с недвижимостью.
Организатором преступной группы являлся 40-летний житель Старого Оскола. С 2010 по 2017 год мужчина вместе со своими сообщниками – мужчиной и тремя женщинами в возрасте от 30 до 60 лет из Белгородской и Иркутской областей похищал и подделывал паспорта собственников квартир.
Затем от их имени аферисты оформляли доверенности на право распоряжаться недвижимостью и осуществляли их неоднократную перепродажу между собой. После это они продавали жильё добросовестным покупателям, а полученную выручку делили между собой, рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.
Следственные органы УМВД России по г. Старому Осколу возбудили 6 уголовных дел по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Потерпевшим по оценкам экспертов был причинён материальный ущерб в размере более 9 млн рублей.
В настоящее время уголовные дела в отношении обвиняемых переданы для рассмотрения в суд.
Напомним, одной из участниц организованной группы - 60-летней жительнице Иркутской области уже вынесен приговор. Пенсионерка осуждена на четыре года колонии общего режима.