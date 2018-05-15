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ОПГ, занимавшаяся аферами с квартирами, пойдёт под суд в Старом Осколе

15 мая 2018, 13:28
В состав организованной группы, незаконно продававшей квартиры в городе, входили пять человек из двух регионов России.

Заявления в полицию стали поступать с начала 2016 года. Пострадавшие сообщали, что их пытаются выселить из квартир, которые теперь якобы им не принадлежат.

В ходе расследования старооскольские полицейские вышли на группу мошенников, промышлявшую махинациями с недвижимостью.

Организатором преступной группы являлся 40-летний житель Старого Оскола. С 2010 по 2017 год мужчина вместе со своими сообщниками – мужчиной и тремя женщинами в возрасте от 30 до 60 лет из Белгородской и Иркутской областей похищал и подделывал паспорта собственников квартир.

Затем от их имени аферисты оформляли доверенности на право распоряжаться недвижимостью и осуществляли их неоднократную перепродажу между собой. После это они продавали жильё добросовестным покупателям, а полученную выручку делили между собой, рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Следственные органы УМВД России по г. Старому Осколу возбудили 6 уголовных дел по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Потерпевшим по оценкам экспертов был причинён материальный ущерб в размере более 9 млн рублей.

В настоящее время уголовные дела в отношении обвиняемых переданы для рассмотрения в суд.

Напомним, одной из участниц организованной группы - 60-летней жительнице Иркутской области уже вынесен приговор. Пенсионерка осуждена на четыре года колонии общего режима.

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