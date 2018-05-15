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На Стойленском ГОКе завершилась Неделя поставщиков

15 мая 2018, 12:08
На крупнейшем предприятии региона, входящем в Группу НЛМК, завершилась Неделя поставщиков, в рамках которой комбинат посетили представители более 30 российских и зарубежных компаний.

Как сообщает пресс-служба комбината, все они – действующие поставщики Группы НЛМК, производители оборудования и материалов, которые в данный момент имеют решающее значение для развития СГОКа.

Это новый формат построения коммуникации между поставщиками, заказчиками и закупщиками, который позволил нам напрямую обсудить не только действующие контракты, но и наметить стратегию дальнейшего сотрудничества. По итогам переговоров выработаны конкретные программы действий, которые всем трём сторонам предстоит реализовывать вместе. Перед Стойленским ГОКом стоят серьёзные задачи по увеличению производства продукции. И главная цель данного мероприятия - удовлетворить возрастающие потребности комбината в тех или иных материалах.технический директор СГОКа Алексей Щербаков

В течение четырёх дней гости побывали в цехах комбината, где оценили условия эксплуатации поставляемого оборудования и предложили новые решения по повышению его производительности.

Итогом встреч специалистов предприятия с поставщиками и закупщиками стали договорённости и контракты, связанные с эффективным использованием материалов, увеличением межремонтных интервалов и улучшением технологических процессов.

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#Новости#Неделя поставщиков#Стойленский ГОК#Общество
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