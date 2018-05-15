На Стойленском ГОКе завершилась Неделя поставщиков

Это новый формат построения коммуникации между поставщиками, заказчиками и закупщиками, который позволил нам напрямую обсудить не только действующие контракты, но и наметить стратегию дальнейшего сотрудничества. По итогам переговоров выработаны конкретные программы действий, которые всем трём сторонам предстоит реализовывать вместе. Перед Стойленским ГОКом стоят серьёзные задачи по увеличению производства продукции. И главная цель данного мероприятия - удовлетворить возрастающие потребности комбината в тех или иных материалах.технический директор СГОКа Алексей Щербаков