На Стойленском ГОКе завершилась Неделя поставщиков

Как сообщает пресс-служба комбината, все они – действующие поставщики Группы НЛМК, производители оборудования и материалов, которые в данный момент имеют решающее значение для развития СГОКа.
Это новый формат построения коммуникации между поставщиками, заказчиками и закупщиками, который позволил нам напрямую обсудить не только действующие контракты, но и наметить стратегию дальнейшего сотрудничества. По итогам переговоров выработаны конкретные программы действий, которые всем трём сторонам предстоит реализовывать вместе. Перед Стойленским ГОКом стоят серьёзные задачи по увеличению производства продукции. И главная цель данного мероприятия - удовлетворить возрастающие потребности комбината в тех или иных материалах.технический директор СГОКа Алексей Щербаков
В течение четырёх дней гости побывали в цехах комбината, где оценили условия эксплуатации поставляемого оборудования и предложили новые решения по повышению его производительности.
Итогом встреч специалистов предприятия с поставщиками и закупщиками стали договорённости и контракты, связанные с эффективным использованием материалов, увеличением межремонтных интервалов и улучшением технологических процессов.