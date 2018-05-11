Денис Белобаев стал героем матча «Энергомаш» - «Химик»

Трижды в опасных моментах поучаствовал молодой полузащитник белгородцев Артём Малахов. В первый раз он сам пробил мимо, во второй – его передачу в центр вратарской прервал защитник, а когда Артём с трёх метров добивал мяч головой, на месте оказался голкипер «Химика».