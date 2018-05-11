Денис Белобаев стал героем матча «Энергомаш» - «Химик»

Занимающий одиннадцатое место «Химик» начал игру острее: на исходе первой десятиминутки опасный удар Андрейченко прошёл чуть выше перекладины ворот хозяев. Далее «Энергомаш» был в обороне внимателен и постепенно наращивал давление у штрафной гостей.
Трижды в опасных моментах поучаствовал молодой полузащитник белгородцев Артём Малахов. В первый раз он сам пробил мимо, во второй – его передачу в центр вратарской прервал защитник, а когда Артём с трёх метров добивал мяч головой, на месте оказался голкипер «Химика».
«Энергомаш» владел мячом и во втором тайме, но до ударов в створ ворот дело не доходило. Тренер хозяев Виктор Навоченко менял флангами Малахова и Фасхутдинова, отправил в полузащиту способного забить головой защитника Артёма Семейкина, и последний почти оправдал доверие и забил гол, который арбитр отменил из-за офсайда.
Победу «заводчанам» принёс лучший бомбардир команды этой весной Денис Белобаев в уже добавленное арбитром к матчу время, замкнув точным ударом головой дальний навес партнёра по команде.
Гости могли отыграться, но Артём Герасимов выбрал правильную позицию и отбил опасный удар из штрафной на последних секундах.
«Энергомаш» после этой победы остался на втором месте, опережая на два очка «Рязань» и на четыре – «Торпедо-Москва». Судьба серебряных медалей зоны «Центр» ПФЛ, вероятно, решится в 25 туре, когда белгородцы примут на своём поле «Рязань». Игра пройдёт 20 мая.