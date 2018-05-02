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Волонтёров освободили от подоходного налога

2 мая 2018, 13:57
С 1 мая НДФЛ не будет браться с доходов волонтёров как в денежной, так и в натуральной форме.

Облагаться подоходным налогом не будут доходы, получаемые при благотворительной деятельности, в том числе деньги, получаемые добровольцами в виде возмещения понесённых расходов.

«Российская газета» сообщает, что также от НДФЛ освободят доходы, полученные физлицом или организацией в виде грантов президента России, премий и призов, а также для оплаты проезда, питания и проживания при участии в них.

В стране в некоммерческих организациях работают более 800 тысяч человек, ещё 3,8 млн человек помогают в качестве волонтёров. Всего в России 143 тысячи НКО. Они оказывают 13% социальных государственных услуг на сумму более 10 млрд рублей.

2018 год объявлен в России Годом добровольца (волонтёра).

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#Новости#Президентские гранты#Ндфл#Налоговые льготы#Волонтёры#Общество
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