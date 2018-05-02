Волонтёров освободили от подоходного налога

Облагаться подоходным налогом не будут доходы, получаемые при благотворительной деятельности, в том числе деньги, получаемые добровольцами в виде возмещения понесённых расходов.
«Российская газета» сообщает, что также от НДФЛ освободят доходы, полученные физлицом или организацией в виде грантов президента России, премий и призов, а также для оплаты проезда, питания и проживания при участии в них.
В стране в некоммерческих организациях работают более 800 тысяч человек, ещё 3,8 млн человек помогают в качестве волонтёров. Всего в России 143 тысячи НКО. Они оказывают 13% социальных государственных услуг на сумму более 10 млрд рублей.
2018 год объявлен в России Годом добровольца (волонтёра).