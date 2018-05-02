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5 000 белгородцев вышли на первомайский митинг

2 мая 2018, 06:53
Фото: Александра Маркова
В Белгороде на площадке музея-диорамы прошёл концерт-митинг «За достойный труд, за справедливую социальную политику», посвященный светлому празднику весны.
Сюжет
ОНФ

Приняли участие в торжественном митинге около 5 000 человек, среди них члены профсоюзов, работники предприятий Белгорода, активисты ОНФ, горожане и гости города.

По традиции организатором праздника труда и солидарности стал Союз «Белгородского областного объединения организаций профсоюзов».

Первое мая - это праздник единения людей. Наши общие достижения делают жизнь лучше, создают уверенность в завтрашнем дне. Только объединив усилия, мы сможем сделать так, чтобы Белгородчина стала одним из экономически сильных и быстроразвивающихся регионов России. Желаю вам всего самого доброго: здоровья, счастья, весеннего настроения. Пусть хорошие начинания получат достойное продолжение. Пусть благополучие придёт в каждый дом! Николай Шаталов, председатель Белгородского областного объединения организаций профсоюзов, депутат областной Думы, член региональной ревизионной комиссии ОНФ

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