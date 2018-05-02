5 000 белгородцев вышли на первомайский митинг

Первое мая - это праздник единения людей. Наши общие достижения делают жизнь лучше, создают уверенность в завтрашнем дне. Только объединив усилия, мы сможем сделать так, чтобы Белгородчина стала одним из экономически сильных и быстроразвивающихся регионов России. Желаю вам всего самого доброго: здоровья, счастья, весеннего настроения. Пусть хорошие начинания получат достойное продолжение. Пусть благополучие придёт в каждый дом! Николай Шаталов, председатель Белгородского областного объединения организаций профсоюзов, депутат областной Думы, член региональной ревизионной комиссии ОНФ