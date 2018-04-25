«Бессмертный полк» – 2018. Чем отличится акция в этом году?

Posted 25 апреля 2018,, 14:49
Published 25 апреля 2018,, 14:49
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Общественная организация «Бессмертный полк» создана, чтобы сохранить память о предках, которые одержали Великую Победу. О том, как пройдёт акция в Белгороде, рассказал директор областного Центра молодёжных инициатив Александр Попов.
Традиционно 9 Мая в сквере на Гражданском проспекте, рядом с Поклонным крестом в честь Кирилла и Мефодия, будет организован сбор всех участников и построение шествия «Бессмертного полка». Начнётся он с девяти часов и по факту построения, ближе к кульминации парада, который будет проходить на Соборной площади, наш полк двинется и пройдёт торжественными рядами в направлении диорамы.Александр Попов, директор областного ЦМИ
Организаторы, отталкиваясь от прошлогоднего шествия, в этом году в Белгороде предполагают порядка 70 тысяч участников.
Программа праздника будет разнообразна.
У нас будет организовано огромное количество интерактивных площадок. Это и традиционные волонтёрские акции «Стена памяти», «Георгиевская ленточка», огромное количество творческих площадок, которые будут передвигаться по периметру всего шествия. Мы будем читать стихи военных лет, петь песни, поддерживать боевой торжественно-парадный дух всех участников. На ступеньках городской администрации будет организовано выступление студентов Института искусств и культуры, где будет показан отрывок из спектакля «А зори здесь тихие».Александр Попов, директор областного ЦМИ
Атрибут праздника можно получить в каждом муниципалитете. В каждом Центре молодёжных инициатив раздаются эти ленточки, также волонтёры со вчерашнего дня начали раздавать ленты в местах массового скопления людей.Александр Попов, директор областного ЦМИ
В Белгородской области проходит ряд мероприятий, посвящённых Году добровольца. Волонтёры участвуют и в проведении «Бессмертного полка». О том, сколько волонтёров будут задействованы в шествии, а также можно ли успеть присоединиться к команде, рассказал Александр Николаевич.
У нас сейчас более 200 участников в составе нашего волонтёрского корпуса, но мы предполагаем, что желающих поучаствовать в шествии будет больше. Организовать эту колоссальную работу без помощи наших волонтёров мы не сможем. У нас в каждом муниципалитете можно приходить в штабы и оставлять свои пожелания. Кстати, в рамках наших штабов волонтёры рассказывают всем и каждому, где можно сделать штандарты, помогают отсканировать и восстановить фотографии, а также вставить их в рамки. Александр Попов, директор областного ЦМИ
Каждый год совершенствуется система подготовки и проведения шествия. В 2018 году организаторы акции предлагают нести портреты не только участников Великой Отечественной войны, но и ветеранов локальных войн.
Да, действительно, в этом году мы будем искренне рады, если будут приходить люди не только с фотографиями ветеранов. Нам кажется, что благодаря этому и количество фотографий, и количество участников может увеличиться, потому что в каждой семье есть свои герои, которые воевали не только на фронтах Великой Отечественной войны. К сожалению, наша страна и наша история богата такими свершениями, поэтому в этом году такая возможность будет. Она не то чтобы запрещалась в прошлые годы, но в этом году однозначно участникам шествиям заявлено об этом.Александр Попов, директор областного ЦМИ
Информацию о проведении акции «Бессмертный полк» можно получить: