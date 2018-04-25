«Бессмертный полк» – 2018. Чем отличится акция в этом году?

Да, действительно, в этом году мы будем искренне рады, если будут приходить люди не только с фотографиями ветеранов. Нам кажется, что благодаря этому и количество фотографий, и количество участников может увеличиться, потому что в каждой семье есть свои герои, которые воевали не только на фронтах Великой Отечественной войны. К сожалению, наша страна и наша история богата такими свершениями, поэтому в этом году такая возможность будет. Она не то чтобы запрещалась в прошлые годы, но в этом году однозначно участникам шествиям заявлено об этом.Александр Попов, директор областного ЦМИ